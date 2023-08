Voici ENFIN la bande-annonce de la 5e saison de «Révolution»: on a déjà des frissons!

Partager







La populaire émission de danse Révolution revient en force avec une cinquième saison des plus attendues par les téléspectateurs québécois avides d’émotions fortes. Pour vous faire patienter d’ici son grand retour au petit écran, voyez les premières images captivantes!

• À lire aussi: Voyez ENFIN la bande-annonce de la nouvelle série qui réunit Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk à l’écran cet automne

• À lire aussi: Éleonore Lagacé remplace Claudia Bouvette pour la deuxième saison de cette émission

• À lire aussi: Ce comédien adoré obtient un rôle dans «Indéfendable»

La prochaine saison s’annonce prometteuse avec de nouveaux danseurs aux talents impressionnants, des revirements inattendus et plus de frissons que jamais! Oui oui, c’est possible, et on en a la preuve après avoir visionné la bande-annonce ci-bas.

Une nouvelle Maître intégrera la famille Révolution aux côtés de Sarah-Jeanne Labrosse comme égérie de l’émission et les emblématiques Jean-Marc Généreux et Lydia Bouchard.

C’est la danseuse professionnelle, chorégraphe et directrice artistique à l’international Mel Charlot, qui prendra l’un des sièges de Maîtres passionnés. Celle-ci remplacera les Twins, Larry et Laurent Bourgeois.

Pour une cinquième saison des plus enlevantes, les Maîtres ne seront plus les seuls à contrôler le futur des danseurs qui intégreront la compétition.

En effet, les règles seront bouleversées avec une grande nouveauté: le Sauvetage des danseurs. Cela permettra aux compétiteurs de sauver, à n’importe quel moment, l’un des leurs. On a hâte de voir comment cela influencera leur parcours!

Voyez la bande-annonce juste ici:

s

Découvrez les danseurs exceptionnels qui en mettront plein la vue lors de la cinquième saison de Révolution dès le 17 septembre à 20h, sur TVA.

• À lire aussi: Vous pourrez voir Roxane Bruneau dans cette populaire série à l'automne

• À lire aussi: Vous verrez le comédien Sam-Éloi Girard dans cette série québécoise populaire cet automne

• À lire aussi: La comédienne Milya Corbeil-Gauvreau partage de rares photos de couple

À VOIR: Vérité ou conséquence avec la gang du film «Coeur de slush»