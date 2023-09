Voici la poudre bronzante la plus vendue pour garder un teint hâlé après l’été

Partager







Le retour à l’école ou au boulot n’est pas synonyme de déprime lorsqu’on s’équipe des meilleurs produits de beauté qui nous font encore sentir en été. C’est le cas d’une poudre bronzante en particulier.

• À lire aussi: 8 trucs pour préserver son bronzage d'été tout au long de l'automne

• À lire aussi: Voici les produits à adopter pour une trousse beauté parfaite selon Marina Bastarache

• À lire aussi: Voici comment adopter la tendance maquillage «strawberry girl» virale instaurée par Hailey Bieber

Suite à de merveilleuses vacances, rehaussez votre retour à la réalité avec un produit de beauté qui fait fureur! Rappelant la saison estivale, il crée en un teint bronzé parfait qui nous suit même à l’automne.

Gagnante de nombreux prix dont celui du Allure Best of Beauty 2020, la poudre soleil Hoola de Benefit Cosmetics promet un effet «retour de vacances» sur votre visage, et ce, à l’année!

Une séance bronzette, mais sans les rayons UV? C’est oui! D’un fini mat et naturel, certaines personnes ne sauront point si vous êtes maquillées.

La poudre Hoola plaît à un large public, se déclinant en quatre magnifiques teintes: Hoola, Hoola Lite, Hoola Toasted et Hoola Caramel.

En plus d’offrir un vaste éventail de teintes hâlées qui collera à votre peau, certains fans de la marque de renom pointent que l’odeur de caramel se fait sentir entre les coups de pinceau.

Notée à 4,5 étoiles sur Sephora, cette poudre bronzante est sans contredit adulée en grande majorité! Ce n’est donc pas étonnant qu’elle soit celle qui se vend le plus chez le populaire commerçant.

Voici les formats proposés chez Sephora:

VIA SEPHORA

VIA SEPHORA

VIA SEPHORA

Il est trop tôt pour dire adieu à l’été. À vos pinceaux!

• À lire aussi: Voici pourquoi ce blush se vend chaque minute dans le monde

• À lire aussi: On a testé ce fameux mascara à 7$ dont tout le monde parle et le résultat est... WOW!

• À lire aussi: On fouille dans la trousse à maquillage de Trudy et elle nous dévoile son plus grand secret beauté

À VOIR: 50 photos à couper le souffle d’influenceuses québécoises en bikini à l’été 2023