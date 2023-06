Voici LA tendance piercing à demander à votre perceur cet été

Partager







Les piercings ont toujours la cote et on aime s’amuser à créer différents styles avec ces bijoux qui recouvrent nos oreilles. Si certains trous sont le résultat d’un mauvais placement sur le lobe, il existe une solution pour camoufler le tout et ça tombe bien, car il s’agit de LA tendance perçage de l’été! Voici laquelle.

Qui ne s’est pas déjà pointé dans un magasin pour avoir droit à un piercing sur-le-champ, en payant le prix du... pistolet de perçage? Celui-ci n’offre pas toujours le résultat escompté! Pour réparer ces erreurs du passé, on perce au «lobe supérieur».

Cette tendance se décrit comme un perçage «jumelé verticalement». Lorsqu’on a fait le tour des trous qui se suivent les uns à la suite des autres sur notre lobe, voilà que l'on peut se pencher vers cette option.

Ce style devenu populaire nous permet de raviver les piercings traditionnels en ajoutant une petite touche funky. Le perçage à haut lobe se situe juste au-dessus d’un trou existant, aligné avec celui du bas.

D’autres laissent aller leur créativité en ajoutant quelques trous en haut et entre les endroits préalablement percés. Ce jeu de bijoux se nomme «lobe empilé» et procure un effet original à celle qui le porte.

Il est possible pour pratiquement tout le monde d’avoir ce type de perçage. La seule contrainte: si le lobe est trop petit ou s’il y a déjà beaucoup de piercings, ne pouvant point accueillir d’autres trous.

Il est également important de prendre en considération l’espace entre les différents bijoux, pour éviter qu’ils ne se touchent.

Plusieurs optent pour un bijou minimaliste en acier, souvent mis lors du rendez-vous, ou un petit strass. Cela confère une touche délicate en haut des bijoux plus massifs.

Il est toutefois possible d’oser avec des bijoux éclectiques. Une fois le trou complètement guéri, on peut ajouter un anneau de plus grand diamètre, entourant le piercing du bas. Pour une conception plus dynamique, certains choisiront un bijou en longueur.

Bonus: en plus d’offrir un magnifique résultat et un look différent, la sensation de la douleur est moindre, puisque le perceur fait un trou à un endroit similaire d’un piercing au lobe traditionnel.

On aime tout de cette tendance!

