Bal des finissants: Le guide à suivre pour le grand soir

Étape par étape, vous aurez une soirée de rêve si vous arrivez préparée au bal des finissants. Après tout, ça n'arrive qu'une fois!

Ça y est, c'est ENFIN votre moment, le bal des finissants est annoncé. Avec un peu d'organisation, vous arriverez à la date fatidique comme une star!

Suivez ce guide pratique pour être à temps pour le bal.

1. Cerner un budget

Pour connaître vos limites et vous diriger dans vos recherches, établir un budget pour le bal des finissants est un bon départ. Parfois, en écoutant celles qui sont déjà passées par là, on se rend compte qu'il n'est pas nécessaire de mettre le paquet pour la soirée et qu'il est possible d'avoir un look intemporel sans faire trop de mal à sa tirelire.

2. Créer un tableau de style

Cette étape est pour les plus organisées et pour celles qui ignorent par où commencer. Après avoir établi un budget, vous pouvez créer un tableau thématique avec des inspirations de star, les couleurs qui vous font de l'oeil, les styles de coiffure, de maquillage, etc. Vous pourrez garder votre moodboard bien en vue pour faire le décompte jusqu'au jour J!

3. Magasiner la robe ou l'habit

La robe, on l'imagine depuis notre entrée au secondaire, ou au contraire, on panique en n'ayant aucune idée du style dont on a envie. C'est pourquoi on commence à magasiner à l'avance notre tenue. Selon si vous désirez vous tourner vers les services de location de robe ou encore faire un achat, c'est idéal de commencer quelques mois avant le bal.

4. Prévoir les rendez-vous

Certains soins doivent être faits environ une semaine ou deux avant le bal, afin de s'ajuster et éviter des désastres. On pense ici à une coloration en salon, un rendez-vous pour l'épilation des sourcils, des jambes et des aisselles, un rendez-vous pour les cils, une manucure-pédicure, un spray-tan et un facial si vous désirez vivre une expérience royale jusqu'au bout.

Pour le jour même, prévoyez un rendez-vous chez le coiffeur si vous désirez une coiffure professionnelle, et c'est le même principe pour le maquillage. Prenez vos rencontres quelques heures avant le début des festivités pour éviter le stress de dernière minute.

5. Prendre rendez-vous pour les ajustements de la robe

Après avoir acheté votre tenue de rêve, il y a peut-être quelques ajustements à faire. Prenez-rendez-vous avec un couturier pour remédier à la situation! Le couturier pourra déterminer avec vous quelles modifications sont à faire. Pour s'y faire, il sera important d'avoir une idée des chaussures que vous porterez.

6. Acheter chaussures et accessoires

Après la base réglée, c'est le temps de penser aux accessoires et aux chaussures. On veut briller, rester sobre, avoir un élément distinctif? Les accessoires et les chaussures complètent une tenue et la règle pour les sélectionner est de s'amuser.

7. Tester des coiffures et des maquillages

Que vous prévoyiez faire votre coiffure et votre maquillage par vous-même ou en salon, il faut prévoir avant le grand soir. Testez plusieurs maquillages, affinez vos techniques et naviguez sur les plateformes vidéo afin d'apprendre à faire un chignon à la perfection ou une ligne de eye-liner graphique parfaite.

8. Achetez vos billets et prévoyez votre table

Soyez certains que vous avez réservé votre place au bal! Prévoyez avec vos amis qui composera votre table pour le souper et filez la tête en paix.

9. Prévoir les déplacements

Souvent, le moment des arrivées au bal est un moyen de faire dans l'originalité. Louez un autobus pour vos amis et vous ou encore demandez à votre grand-oncle s'il peut vous conduire dans sa voiture d'antan.

10. Avec qui irez-vous au bal?

Allez-vous au bal seul? Entre amis? Avec une personne à votre bras? Certains feront comme dans les séries américaines pour demander quelqu'un au bal, mais qui plus est, si vous désirez y aller avec quelqu'un, parole d'Hermione, Ron et Harry dans Harry Potter et la coupe de feu, s'y prendre à la dernière minute n'est pas une solution idéale.

11. L'avant-bal, on se donne rendez-vous où?

Vous décidez de faire un préparty entre copines? Entrer cette préparation dans votre calendrier! Si vous prévoyez des bouchées, une séance photo et une petite cérémonie amicale, vous vous féliciterez d'avoir prévu le coup en avance et vous aurez plus la chance d'en profiter.

12. On prépare notre look d'après-bal

Selon si votre après-bal est dans un chalet lointain ou le sous-sol d'une maison, vous pourrez prévoir ce que vous désirez porter après avoir enlevé votre tenue de soirée.

13. Pour des photos mémorables, dénichez un endroit éclaté!

Une murale ou un endroit significatif pour votre parcours scolaire pourrait être l'hôte d'une sécance photo de vous et vos amis en habit de bal. De plus, on en profite pour des clichés originaux avec le retour des caméras numériques.

14. Profitez de la soirée

Le jour J, après vous être projeté pendant des semaines à votre bal des finissants, ne vous reste qu'à profiter du moment.

