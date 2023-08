Voici le produit de beauté incontournable à vous procurer pour briller à Cigale

Partager







Parmi tous les looks de festival que l'on voit cette année, un élément clé revient pour compléter un look beauté. Afin d'être 100% prêtes à faire la fête sur la plage de la Baie de Beauport, voici le produit à vous procurer pour briller à Cigale.

De Coachella à Osheaga en passant par Lolapalooza et les célébrations de la Fierté, les looks de festivals sont éclatés et des plus inspirants pour se démarquer dans les foules des différents concerts. Pour être totalement dans l'ambiance, ce n'est pas seulement l'habit qui fait le festivalier, il y a aussi son look beauté! Cette année, on constate un élément qui fait briller chaque personne à sa façon, les paillettes libres.

Sur les sites de commerce en ligne, les paillettes sont parmi les éléments les plus populaires mis dans les paniers présentement, avec tous les festivals qui fourmillent. Pour faire un passage remarqué à la Baie de Beauport à l'occasion de Cigale, pensez vous aussi à vous munir de ces éléments chatoyants!

Les paillettes ne sont pas uniquement destinées au visage, c'est votre créativité qui vous fera scintiller. Appliqués dans le décolleté, les brillants vous donneront un air sensuel. Sur les bras comme Marilou Bélanger à Osheaga, les paillettes vous donneront des airs ludiques. Dans les cheveux, vous aurez l'air d'une fée. À vous de décider!

La grosseur des paillettes est également totalement libre. De fines paillettes sur les yeux et les pommettes ou des confettis sur les clavicules, tout est possible pour vous amuser.

Voici quelques paillettes pour vous créer un look de feu à Cigale!

Paillettes pour le corps de Kim Chi Chic, 14$ chez Pharmaprix

Courtoisie

Paillettes en gel pour le corps, le visage, les yeux, les cheveux, 13$ sur Amazon

Courtoisie

Ligneur pailleté pour les yeux Heavy Metal d'Urban Decay, 34$ chez Sephora

Courtoisie

Palette à paillettes FX de Quo Beauty, 15$ chez Pharmaprix

Courtoisie

Poudre métallique de paillettes, 20$ sur Amazon

Courtoisie

À vous de jouer!

