Voici LE truc simple pour une chevelure vaguée de rêve

En début d’année scolaire, on est motivées à mettre la gomme dans nos plus beaux looks, jusqu’aux cheveux! Pour arriver à l’école avec un brushing qui nécessite un effort minime à la maison, voici l’astuce infaillible!

À la rentrée, on rêvasse à nos vacances et pour se sentir encore en congé, il n’y a rien de mieux que de coiffer notre chevelure sous un style estival.

L’effet vague de sirène a été très populaire dans les dernières années, s’inspirant du film culte Aquamarine. Les plis des mèches sont très serrés, telle une gaufre. Maintenant, ce look capillaire change au profit de quelque chose d’un peu moins léché, connu sous le nom de «vague d’eau».

Telle une véritable vague dans la mer qui se déconstruit par le mouvement, nos mèches sont plus lousses et donc, moins travaillées. Les vagues sont décontractées, ressemblant à notre texture de cheveux ondulée naturelle qui sèche au soleil en sortant de la douche, de la piscine ou de l’océan!

Il s’agit de la version «je me suis réveillée comme ça» des cheveux de sirène, présentant de légères vagues plutôt que des plis rebondissants.

Pour recréer la tendance vague d’eau, certaines personnes utilisent un fer plat en l’inclinant à chaque virage, suivant la forme d’une vraie vague.

Toutefois, un truc encore plus simple vous permet d’arriver à un résultat hyper naturel. Sans ajouter de chaleur, vous n’avez qu’à dormir les cheveux humides et tressés!

Au réveil, à vous de voir si vous souhaitez mettre une mousse pour finaliser le look décontracté. Pour une plus grande finition, passez un lisseur sur la tresse pour intensifier et fixer les plis.

Votre chevelure ondulée fera certainement des jaloux. Et pourtant, ce truc efficace est si facile à réaliser... À vous de jouer!

