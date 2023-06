Voici les plus beaux looks des influenceurs au week-end de la F1 à Montréal

Partager







Beau temps, mauvais temps, les influenceurs se sont rués à toute vitesse (vroum, vroum!) vers les festivités de la F1 à Montréal, dans leurs plus belles tenues de course.

Le Circuit Gilles-Villeneuve a réuni les fans de course automobile lors de la fin de semaine la plus occupée de l’année à Montréal: le Grand Prix du Canada.

Pour célébrer ce week-end de la F1, nos influenceurs préférés ont sorti leurs plus beaux looks «sport/chic».

Voici les tenues audacieuses des vedettes québécoises aperçues pour souligner la F1 à Montréal:

Marina Bastarache

Pour l’occasion, Marina a sorti son manteau de pilote automobile! Elle a agencé ce bomber de cuir à la jupe tendance controversée de l’été.

Lou-Pascal Tremblay

Le comédien s’est-il inspiré des outfits du pilote Lewis Hamilton, grand adepte des looks monochromes? Une chose est sûre: cet ensemble brun satiné à motifs lui allait comme un gant.

Olivier Dion et Emy-Jade Greaves

Le chanteur a fait tourner les têtes avec une tenue qui sort du lot, vêtu d’un pantalon de camouflage militaire.

Olivier avait commencé les célébrations plus tôt cette semaine avec Emy-Jade. On craque: ils sont trop cutes.

Brendan Mikan

Le roi des potins ne pouvait passer inaperçu dans une chemise des plus colorées!

Grand fan de la F1, Brendan était comblé de se retrouver aux premières loges et d’accéder à l’envers du décor!

Lucie Rhéaume

Lucie a opté pour une longue jupe en denim avec des bottes de cuir, mettant en valeur ses longues jambes de rêve.

Jessika Dénommée et Jean-Sébastien Dea

Pantalon cargo beige, crop top à imprimés abstraits et sacoche orange, Jessika avait l’air d’un rayon de soleil aux côtés de son copain!

Catherine Paquin et Antoine Arsenault

Vêtue de blanc de la tête aux pieds (même jusqu’aux ongles), Catherine lance la saison estivale avec ce haut asymétrique et ce pantalon parachute.

Son copain s’est agencé à merveille avec elle! On adore.

Alanis Désilets et sa famille

Dans un look confortable, mais chic, la famille semble s’être amusée, réunie ensemble.

Alanis avait aussi profité d’une belle soirée avec son copain, plus tôt cette semaine!

Stevens Dorcelus, Ines Lalouad, Cassidy Neves et Yan Cacchione

Adepte de Grand Prix, Stevens avait hâte à cet événement prisé. Arborant un pantalon parachute de couleur pêche, le style était au rendez-vous!

Celui-ci a eu du plaisir aux côtés de sa copine et ses amis, tous sourires.

Noémie Lacerte et Alexandre Nichols

Le couple le plus mignon en ville nous donne envie de tomber amoureux! En blanc et noir, ils avaient l’air du yin et le yang.

Eliane Lagrange

Éblouissante en robe moulante asymétrique d’un rose métallique, Eliane a joué les mannequins!

Milaydie Bujold

Dans un look tout en noir, Milaydie était la classe incarnée.

Izzi Poopi

Fidèle à ses habitudes, Izzi avait l’air d’une star avec ses grandes lunettes de soleil. Elle a opté pour un look sportif aux couleurs de la F1: camisole et bottes blanches avec un veston noir oversized.

Karo Desorcy et Antoine Bourgault

En minirobe moulante à l’effigie de la course, Karo était prête pour ce week-end complètement sportif. Elle dit avoir trouvé son grand prix... aux côtés de son copain!

Aly Brassard

Aly n’y est pas allée de main morte dans sa tenue: elle était remplie de taches noires sur le visage et les mains, comme si elle venait de réparer des autos. On aime son audace!

Alex L’Abbée et Greg Basquiat

Deux looks monochromes, deux couleurs différentes. Les meilleurs amis ont le don de marquer l’imaginaire.

Greg n’en revenait pas d’être allé voir la course et semblait plus heureux que jamais!

Chloe Dumont et Dany Simard

Incarnant la tendance barbiecore, Chloe a attiré tous les regards vers elle. Son copain l’a suivi dans sa romance, arborant le rouge foncé.

P-O Beaudoin

L’influenceur a opté pour un look beige classique de la tête aux pieds, qui lui va à ravir. Il en a profité pour faire un récapitulatif de ce week-end mémorable entouré de ses amis.

Cristina Monti

Jeans, chaussures de style flâneur Coco Chanel et bomber noir: Cristina incarne le look classy comme nulle autre.

