Voici ce que les 15 Académiciens ont accomplit depuis la fin de Star Académie

Curieux de connaître les projets des Académiciens de la cohorte 2022 depuis leur retour à la maison? Voici des réponses à vos questions.

La saison 2022 de Star Académie a été forte en émotions et on s'est vraiment attaché aux différents candidats, leur personnalité et surtout leur talent. Plusieurs ont entamé des projets artistiques intéressants et les ont partagés sur les réseaux sociaux.

Voici les accomplissements professionnels des académiciens depuis la fin de l'émission.

Gaëlle a été la première à quitter l'académie et ça ne l'a pas arrêtée pour autant. Elle a une chanson disponible sur plusieurs plateformes, Fallen. Vous pouvez également écouter sa voix envoûtante par ses publications musicales sur les réseaux sociaux.

Le jeune homme de Québec continue de pousser dans la musique tout en étant le Yannick discret que l'on a connu à l'académie. Il est du duo Lost Orchids avec son ami Maxime Jobin, une formation jouant des compositions originales pop-rock et des reprises.

Pour le moment, Laurie est retournée à sa routine, comme elle l'avait désiré en sortant de l'académie.

Mathieu est engagé dans quelques spectacles d'évènements montréalais, entre autres en interprétant sa reprise de Femme Like U comme sur l'album des académiciens. Il a toujours une présence remarquable sur scène! Il continue également de travailler sur ses projets musicaux personnels.

La passion est toujours au rendez-vous pour Sandrine, qui participe régulièrement à des spectacles avec le Duo Génération Choc. Le dernier était Accro à la vie, qui a eu lieu dans la ville d'où elle vient, Coaticook. Sandrine a fait trois spectacles en deux soirs, partageant même la scène avec l'animateur de Star Académie, Marc Dupré.

La chouchou du public a décroché un rôle dans la comédie musicale La Mélodie du Bonheur, mise en scène par Gregory Charles. Audrey-Louise interprètera Liesl von Trapp dès l'hiver prochain. Elle a également eu une journée de tournage pour une émission qui n'a toujours pas été dévoilée. La carrière d'Audrey-Louise ne fait que commencer.

Marily a annoncé dernièrement les dates de ses spectacles pour l'été, et il y en a beaucoup! Elle performera surtout à Sherbrooke et Magog, mais il est possible qu'elle fasse des apparitions près de chez vous le temps de quelques chansons.

Édouard a récemment enregistré un cover de Bon Iver, Skinny Love, avec sa bonne amie Claudia Bouvette. Il fera salle comble au Théâtre des Tournesols le 20 août prochain, tellement qu'une supplémentaire a été ajoutée pour le 19 août, il reste quelques billets!

Même avant Star Académie, les projets défilaient pour Jérémy. Il fait partie de trois groupes aux sons bien distincts, Mc12, à la sonorité pop, Blue Ridge Band, assurément new country et Les Mecs, interprétant des covers. Il suffit de suivre ses réseaux sociaux pour voir que la passion le mène. Vous pouvez le voir en spectacle dans différentes régions cet été.

Sarah-Maude a annoncé a ses fans que dorénavant, et ce pour toute sa carrière artistique, elle naviguera sur le nom de Lyxé. La raison derrière ce choix est particulièrement touchante. C'est le nom qui lui a été attribué à la naissance, à Haïti, avant d'être changé pour Sarah-Maude, lors de son adoption. On comprend donc que des projets sont en branle pour la chanteuse!

Le chanteur avec un potentiel incroyable, comme nommé par nul autre que Stromae, est retourné dans sa routine déjà hors de l'ordinaire. Avant même d'entrer à l'Académie, Julien préparait un EP. on a hâte d'en connaître plus sur le projet du chanteur au style soul et R&B.

Le Néo-Brunswickois est définitivement sorti de sa coquille à l'Académie et espère donc poursuivre en musique pour le futur. Sa ville natale lui a même fait le cadeau d'une journée en son honneur, le 21 mai dernier, avec parade, spectacle, grande fête et séance d'autographes à l'aréna de Kedgwick pour le demi-finaliste de Star Académie. Une belle tape dans le dos pour la suite. La chanson Jenny, interprétée par Olivier, joue dans quelques radios.

Également demi-finaliste, Camélia est de retour dans sa routine d'artiste. Covers, auditions pour série web et publicités, Camélia est déterminée à avancer dans ses passions. Ce n'est que le début.

Le plus jeune candidat de Star Académie 2022 est de retour aux Îles depuis quelques semaines et a fait un récapitulatif de son retour dans une vidéo fort sympathique. Il priorise l'école pour bien terminer son année et a annoncé que quelques projets seraient dévoilés au fil des prochaines semaines pour ce qui est de la musique. Éloi profite de beaux moments entre amis et en famille, entre autres en aidant les siens à mettre les cages à l'eau pour la pêche des homards. On sait toutefois qu'il sera en préparation de la tournée qu'il fera avec Krystel dès le mois de mars 2023. Il faudra rester à l'affût pour la suite!

La grande gagnante de Star Académie 2022 est encore sur un nuage! Elle a eu une apparition à la première émission de la saison de Sucré Salé pour parler de ses projets et de l'aventure. Elle aussi prépare donc la tournée de mars 2023. La chanteuse aura également la chance de préparer un album, puisque c'est un prix gagné lors de sa victoire, qui se voudra country. Krystel peut vivre de son rêve de musique.

