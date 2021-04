Voici où dénicher toutes les marques de vos influenceurs québécois favoris

Partager







Depuis un moment déjà, plusieurs influenceurs et personnalités lancent leurs propres marques, que ce soit de vêtements, d'accessoires, ou autre.

Pour démêler le tout, nous avons décidé de regrouper toutes les marques et collaborations des vedettes d’ici à un seul endroit.

Gardez l’œil ouvert, certaines ne sont même pas encore dévoilées!

1. Ohana, d'Alex L’Abbée

Cette marque de vêtements unisexes est inspirée par le tatouage d'Alex qui dit «Be different, be you», ou «Soit différent, soit toi».

Il offre des hoodies, des t-shirts et des ensembles agencés sur son site web.

2. Hoaka Swimwear et Hoaka Apparel, d'Elisabeth Rioux

La femme d'affaires a deux compagnies: la première, Hoaka, étant des maillots de bain, et la seconde, Hoaka Apparel, des sous-vêtements et des vêtements de détente.

Le tout ne cesse de grandir, et Elisabeth sort régulièrement de nouveaux modèles et de nouvelles teintes.

3. Nana the Brand, de Marina Bastarache

Connue pour son sens du style impeccable, Marina a lancé sa première collection de maillots en 2019.

Depuis, la marque a pris de l'expansion et comprend aujourd'hui des accessoires et des vêtements en plus de magnifiques maillots.

• À lire aussi: Marina Bastarache présente sa collection de printemps et tu vas tout vouloir

4. Girl Crush, de Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume

Les deux BFFs proposent des ensembles de vêtements de détente, des t-shirts, des hoodies, des bijoux, et plus encore.

Elles ont même une collection faite de tissus recyclés!

5. Love, de Sade Mowatt

L'influenceuse mode possède sa propre compagnie de bijoux délicats et mignons comme tout!

6. POP Underwear, de Jessika Dénommée et Vahiné Lefebvre

Celle qu'on a connue dans OD Grèce a lancé sa marque de sous-vêtements avec des motifs colorés avec sa BFF Vahiné!

Les deux femmes d'affaires sortent plusieurs collections différentes, toutes plus adorables les unes que les autres.

• À lire aussi: Pop Underwear sort une collection exclusive à Simons parfaite pour l’été

7. Reckless Minds, d'Emy-Jade

L'influenceuse a lancé son brand, qui se veut aussi une communauté, et propose des ensembles «mous» magnifiques!

8. Noble, de Noemie Lacerte

Passionnée de mode, Noemie a récemment créé sa propre compagnie de vêtements éthiques faite ici.

Elle lance des minicollections pour éviter la surproduction.

• À lire aussi: Noemie Lacerte dévoile son nouveau «lounge set» de style années 2000

9. Ikuma, de Shina Nova

La star de TikTok va bientôt lancer sa marque de vestes et de boucles d'oreilles.

• À lire aussi: La star de TikTok Shina Nova lance une marque de bijoux et vestes autochtones

10. Sarah-Jeanne Labrosse pour BonLook

Pour une troisième fois, Sarah-Jeanne et BonLook ont décidé de s’associer et d’élaborer deux nouveaux modèles: les Henriette et les Géraldine.

Les deux nouveaux modèles de lunettes de vue peuvent également être transformés en lunettes de soleil!

11. Rise de Marc Fitt

Marc et sa copine, Cath Bastien, sont probablement les influenceurs fitness les plus connus au Québec et la compagnie de Marc, Rise, est tout aussi populaire.

12. Elie Duquet X Design Lambert

L'influenceuse a créé un modèle de sac en cuir végane pour la compagnie Lambert.

13. Womance, d'Andréanne Marquis

Cette boutique en ligne, fondée par Andréanne Marquis en 2015, regroupe les trouvailles de cette dernière, ainsi que celles de son équipe.

14. Fennek, par Rosalie Lessard

Rosalie et son ami Clovis Henard lançeront à l'été 2021 leur marque de bijoux faits à Montréal. À suivre!

• À lire aussi: Rosalie Lessard lance sa propre compagnie de bijoux faits à Montréal

