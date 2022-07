Voyez de quoi avaient l'air ces 24 youtubeurs québécois à leurs débuts

Partager







Le célèbre site de partage de vidéos YouTube a 17 ans: il est presque majeur! Plusieurs de vos créateurs de contenu québécois ont fait leurs débuts il y a bien longtemps sur cette plateforme.

Ça prend du courage pour décider de se lancer, et, pour plusieurs, ça a été un très bon pari. Se replonger dans leurs premières vidéos est tout un jeu, ils ont tellement changé depuis!

Dans cette vidéo, découvrez de quoi avaient l'air 24 de vos youtubeurs et youtubeuses québécois favoris à leurs débuts et où ils en sont maintenant.

1. Lysandre Nadeau

Youtube

La première vidéo de Lysandre Nadeau a paru le 1er février 2010. Elle y félicitait Marianne Verville pour son rôle d'Aurélie Laflamme. Trop mignon! Maintenant, Lysandre continue de nous faire rire, réfléchir, réagir et voyager sur les réseaux sociaux avec ses comptes et le balado Sexe Oral, qu'elle coanime. Sa dernière vidéo date d'il y a plus d'un an.

2. PL Cloutier

Youtube

PL est arrivé sur YouTube il y a neuf ans avec une vidéo des pires choses entendues lors de voyages dans le Sud. Une légende était née! Après une pause, PL a repris les vidéos et est encore actif sur la plateforme ainsi que sur Instagram. Il a été participant à la saison 2 de Big Brother Célébrités.

3. Cynthia Dulude

Youtube

Une jeune Cynthia blonde, dans sa cuisine de l'époque et avec le son de son vieil appareil, commençait son aventure sur YouTube en 2011. Elle est une référence maquillage au Québec depuis et continue de créer du contenu sur sa chaîne et d'autres réseaux sociaux.

4. Chrystine et Vanessa, alias 2FillesOrdinaires

Youtube

En 2015, deux soeurs se qualifiant d'«ordinaires» ont décidé de lancer ensemble une chaîne YouTube. Quelques années plus tard, les attachantes Chrystine et Vanessa créent toujours du contenu sur YouTube, nous font encore rire aux larmes et nous inspirent! Elles ont également le compte Bouffe louche, qui donne l'eau à la bouche et nous fait parfois douter des nouveautés culinaires.

5. Cassandra Bouchard

Youtube

C'est en 2017 que Cassandra s'est présentée sans retenue au monde de YouTube. Sa première vidéo disponible est une liste de faits sur elle. On voyait déjà sa personnalité éclatée. Encore aujourd'hui, Cassandra crée du contenu pour nous divertir et nous faire réfléchir, parfois par ses propres points de vue, parfois par des témoignages.

6. Cam Grande Brune

Youtube

Camille fait des vidéos YouTube depuis 2012. Au départ, elle s'adonnait à des tutoriels maquillage. Dix ans plus tard, elle vit encore de cette passion du partage. Elle nous emmène dans sa vie, amène des discussions et des réflexions, et récolte des témoignages dans son balado À Huis Clos.

7. Fred Bastien

Youtube

Fred Bastien, conjoint de Cam Grande Brune, est actif depuis 2014 sur la plateforme de vidéos. Il publie du contenu varié divertissant réunissant ses diverses passions. Il continue aujourd'hui de nous faire rire et de partager ses découvertes avec nous.

8. GirlyAddict (Catherine Francœur)

Youtube

Sa chaîne a d'abord été consacrée aux conseils et tests beauté. Le contenu de Catherine – sa chaîne porte maintenant son nom – a évolué pour devenir aujourd'hui du partage du quotidien de celle qui est maman depuis 2022 avec son conjoint, celui qui est derrière la chaîne Technofou!

9. Marianne Plaisance

Youtube

Marianne Plaisance était d'abord sur YouTube avec son amie Gabrielle. Ensemble, elles formaient 2e peau depuis 2014. Elles abordaient, sur YouTube et dans un blogue, la mode, le lifestyle et l'amitié. Après cinq ans à créer du contenu à deux, Gabrielle a décidé de faire son chemin dans une autre direction. Depuis, elle continue de créer, d'innover et de nous inspirer avec ses DIY, son univers coloré et ses projets.

10. Claudie Mercier

Youtube

En 2018, la première vidéo de Claudie était une parodie d'Occupation double en Grèce! Un an plus tard, elle était connue à plus grande échelle avec Occupation double en Afrique du Sud. Depuis, on aime la suivre pour ses vidéos sans tabous, son sens de l'humour et son quotidien.

11. Victoria Charlton

Youtube

La reine québécoise du True Crime est active sur YouTube depuis plus de cinq ans, sur sa chaîne. Encore aujourd'hui, elle se consacre aux histoires de crimes, disparitions et mystères du paranormal.

12. Lucie Rhéaume

Youtube

La première vidéo disponible de Lucie est un Q&A pour apprendre à la découvrir. Lucie n'a jamais arrêté de présenter du contenu qui la passionne. Voyages, mode, son quotidien d'entrepreneure, des collaborations, tout est bien ficelé sur sa chaîne aux 172 000 abonnés.

13. Emma Verde

Youtube

Mode, déco, lifestyle, Emma partage du contenu lié à ses passions depuis environ 10 ans. Elle a écrit des livres et conçu du matériel scolaire girly, et elle continue de nous entraîner dans son univers.

14. Cindy Cournoyer

Youtube

La première vidéo de Cindy remonte à il y a six ans. C'était une présentation d'elle pour que les gens apprennent à la connaître. Aujourd'hui, rares sont ceux qui ne savent pas qui est Cindy Cournoyer au Québec! Créatrice de contenu, entrepreneure avec Lucie Rhéaume et influenceuse aguerrie, elle continue de nous emmener dans son quotidien.

15. Emma Bossé

Youtube

Emma a été l'une des premières youtubeuses à rouler sa bosse au Québec. Elle s'est dirigée vers le tarot, l'art divinatoire et l'astrologie. Elle publie régulièrement sur différentes plateformes, dont YouTube, ses premières amours.

16. Amélie Barbeau

Youtube

Dix ans de contenu pour la créatrice Amélie Barbeau. C'est ce qu'elle célébrait il y a six mois, dans la dernière vidéo qu'elle a publiée avant de terminer pour de bon l'aventure YouTube. Pendant 10 ans, on a pu suivre ses DIY, ses tests, ses créations et ses recommandations. Amélie continue d'être active sur Instagram.

17. Jessie Gélinas

Youtube

C'est un lookbook d'été 2014 qui a fait entrer Jessie dans le monde de la création de contenu YouTube. Son esthétique a bien changé dans les huit dernières années, mais Jessie continue de partager des parcelles de son quotidien et ses passions.

18. Florence Lavoie

Youtube

Il y a 11 ans, Flo99 et son amie désiraient gagner un concours pour le film 3D de Justin Bieber. Par la suite, une chaîne est née! Florence partage son quotidien et ses passions. Encore aujourd'hui, elle est beaucoup suivie sur ses plateformes.

19. Gabrielle Marion

Youtube

La chaîne de type «style de vie» de Gabrielle Marion existe depuis plus de 14 ans, avec des vidéos de cellulaire plutôt floues. C'est plutôt incroyable de constater le parcours inspirant de Gabrielle, qui s'est livrée à ses abonnés depuis le tout début et qui continue aujourd'hui de nous faire rire et réfléchir, et d'ouvrir nos horizons.

20. Marie Gagné

Youtube

Marie Gagné, drôle et pertinente avec son contenu sur la sexualité et la communauté LGBTQ+, est sur YouTube depuis 2012. Dix ans plus tard, son contenu est encore porteur de messages importants et résonnants.

21. Karo Desorcy

Youtube

Karo présente sa vie depuis 2013. Elle partage son quotidien avec sa communauté, fait rire et partage aussi des réflexions. Elle est encore bien active aujourd'hui.

22. Marc Fitt

Youtube

La première vidéo de Marc Fitt remonte à 2011. Fitness, motivation, il navigue dans ce domaine depuis la création de sa chaîne, et ça se poursuit aujourd'hui.

23. Elisabeth Rioux

Youtube

Elisabeth crée du contenu depuis plus de six ans. Voyage, anecdotes, vie quotidienne, la créatrice nous a traînés partout avec elle. On la suit encore de près aujourd'hui et on aime embarquer dans tout ce qu'elle entreprend.

24. Mahdi Ba

Youtube

Actif depuis 2012 sur YouTube, Mahdi est désormais suivi aux quatre coins du globe. Il continue de rouler sa bosse sur les réseaux aujourd'hui.

