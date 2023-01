Vous devez voir le dernier look ultramoulant de Hailey Bieber

Partager







La mannequin a porté un ensemble noir de femme fatale et des accessoires dignes des défilés de mode des années 80.

Dans une ambiance sombre et bleutée, Hailey a fait un séance photo pour immortaliser son look avant d'aller faire la fête. On sent une petite inspiration Grease, lorsque le personnage principal, Sandy, dévoile un nouveau look dans la conclusion du film de 1974.

Pour son style, Hailey semble aussi s'être inspirée des mannequins des années 80 qui se couvraient de bijoux clinquants dorés pour les folles soirées. Le look sexy est complété d'un chignon léché, de maquillage léger et lumineux, signature d'Hailey, et de lèvres corail intense. Le tout est sublime. On a soudainement envie de recréer le look pour notre prochaine sortie.

Hailey était vêtue ainsi pour une soirée de lancement, celle du studio Obb Media, en Californie. Elle était accompagnée de son mari Justin Bieber, qui a fait une prestation pour l'occasion.

Des produits de marque Rhode, la compagnie d'Hailey, étaient également disponibles à la soirée. Le power couple semble avoir passé du bon temps.

