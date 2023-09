Selon une esthéticienne, vous devriez congeler ce produit de beauté

Partager







La routine de soins n'aura jamais été aussi rafraîchissante avec le conseil de Sofie Pavitt, esthéticienne américaine chouchou des New-Yorkaises.

Depuis quelques années, vous avez peut-être adhéré à la tendance des soins au réfrigérateur, en les mettant soigneusement dans un coin de votre grand frigo ou encore en vous procurant un de ses mignons mini réfrigérateurs à usage uniquement pour vos produits de beauté. Certains produits de soin ont une efficacité dupliquée avec l'effet du froid.

Un autre joueur vient maintenant jouer dans la routine de soins: la glace. L'esthéticienne des stars Sofie Pavitt conseille à ses clientes célèbres dont Zendaya et la chanteuse Lorde de mettre de la glace sur les inflammations de la peau. Le froid intense calmerait non seulement l'inflammation, mais calmerait également les irritations, en plus d'activer la circulation sanguine.

C'est pourquoi Sofie conseille de congeler la lotion tonique. Ayant elle-même sa ligne de produits de soins de la peau, Sofie a créé des capsules de tonique congelées. On peut toutefois reproduire chez soi un soin frais à partir de nos produits de beauté accessibles ici.

Grâce à TikTok, l'étape de la lotion tonique a repris du service dans la routine des soins de la peau et elle serait particulièrement rafraîchissante et efficace sur la peau sous forme glacée. Plutôt que de mettre directement un contenant de lotion tonique au congélateur, il est préférable d'en faire des pastilles pour utilisations individuelles.

Voici quelques produits pour créer des pastilles de tonique glacé.

Tentant d'essayer!

