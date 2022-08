Le truc ULTIME pour un accès à Internet facile et pas cher en voyage

Partager







L’époque où vous deviez payer un prix exorbitant à votre retour de voyage pour avoir utilisé votre cellulaire pour retrouver votre chemin est officiellement révolue!

Ça nous est tous déjà arrivé en effet de devoir utiliser des données à l’étranger, car le WiFi public de la ville, du restaurant, de l’hôtel ou de l’aéroport ne voulait pas collaborer. Ou encore de «perdre» une journée à essayer trouver une carte SIM locale dans le pays où on vient d’atterrir.

Il existe par chance maintenant une version numérique de la carte SIM, une eSIM. Celle-ci est votre nouvelle meilleure alliée de voyage!

C’est sur le compte TikTok du fabuleux duo Gabi + Shanna que l’équipe de Silo Voyage a découvert ce «hack» de voyage.

Les deux voyageuses recommandent à leurs abonnés l’application de l’entreprise Airalo qui propose des cartes eSIM dans plus de 190 pays et régions du monde.

Avec une carte eSIM, vous n’avez plus besoin d’insérer physiquement une carte SIM dans votre téléphone. Tout ce que vous avez à faire, c’est d’acheter un forfait dans la destination prévue, installer la carte numérique dans votre téléphone lorsque votre connexion à Internet est bonne (donc avant de partir idéalement) et ensuite activer votre carte eSIM une fois à destination.

Pour ceux qui ont plus de difficulté avec la technologie et les manipulations nécessaires pour ajouter une carte eSIM Airalo, l’entreprise offre des tutoriels très pratiques et très clairs sur son compte YouTube. Attention toutefois, ils sont en anglais.

Les forfaits proposés par Airalo sont généralement moins dispendieux que si vous achetiez une carte SIM à destination ou que vous activiez le forfait proposé par votre fournisseur. Par exemple, pour 7 jours et 1 GO au Royaume-Uni, une eSIM Airalo vous coûtera 5 dollars US, donc environ 6,50$ dollars canadiens.

