Voyez ENFIN la bande-annonce de la nouvelle série qui réunit Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk à l’écran cet automne

À près d'un mois de la sortie du premier épisode de la nouvelle série Les révoltés mettant en vedette Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk, on a finalement droit aux premières images!

Photo fournie par TVA

Ça fait un moment déjà que les téléspectateurs l'attendent, alors que c'est en mai 2022 qu'on apprenait que le duo de comédiens allait se donner la réplique dans une nouvelle série du Club illico.



Ce qu'on savait, à l'époque, c'était que Sarah-Jeanne et Pier-Luc camperaient respectivement Éléonore et Jacob, une avocate et un journaliste, tous deux avides de justice qui aident à leur façon les citoyens délaissés et démunis à obtenir justice.



Si la prémisse sonnait déjà intéressante, il faut dire que les toutes premières images dévoilées risquent de capter d'autant plus l'attention du public.

Voyez-les juste ici:

Cette première bande-annonce nous permet également de découvrir l'identité des autres comédiens dont les noms apparaîtront au générique, tels que Marie-Ève Beauregard, Mylène Mackay, Sophie Cadieux, Fabiola N. Aladin, François Papineau et plusieurs autres.

De ce que la courte, mais efficace vidéo nous montre, on comprend qu'Éléonore et Jacob, en essayant de venir en aide aux autres, seront plongés dans des histoires assez percutantes: romance, enlèvement, fusils... ça promet!

CAPTURE D'ÉCRAN / «LES RÉVOLTÉS»





Il faudra patienter jusqu'au 21 septembre avant de pouvoir visionner les deux premiers épisodes, sur Club illico. Les épisodes suivants seront déposés, chaque semaine, à coup de deux.



