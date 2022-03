[VIDÉO] Suivez les rénovations du chalet de la designer Camille Charland Perez dans la websérie Projet chalet

Partager







Un projet n’attend pas l’autre pour la designer Camille Charland Perez!

Après avoir aidé des propriétaires de chalets locatifs dans Rénover pour louer et visiter d’impressionnants mini-chalets du Québec dans Mini-chalet – grandeur nature sur CASA, voilà que Camille se lance dans la rénovation de son propre chalet.

C’est dans la websérie Projet chalet, signée Silo 57, que vous pourrez suivre l’évolution des travaux de ce joli petit chalet au bord du fleuve Saint-Laurent, dans la région de Québec.

ÉPISODE 1

Dans le premier épisode, Camille offre un premier tour du propriétaire, dévoile le budget prévu pour la transformation, et partage ses images d’inspirations qui vont guider ses choix de matériaux et de déco!

Visionnez l’épisode 1 dès maintenant au haut de cet article!

La semaine prochaine, Projet chalet se poursuit avec l'épisode 2! Plusieurs mois se sont écoulés entre la première visite de Silo 57, mais Camille en encore en pleine rénovation de son futur petit cocon locatif. L'épisode 2 sera en ligne le 16 mars à midi!

Si vous aimez les idées et le style de Camille, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux via le compte de son entreprise salt+pepper co.