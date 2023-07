Partager







L'été est le moment parfait pour jouer avec son look et essayer des styles capillaires plus audacieux. Voici celles qui ont changé de tête pour la saison.

Plus blond, plus court, plus éclaté, on joue avec les cheveux pendant l'été. Les vedettes et influenceuses québécoises affichent nouvelle coupe, nouvelle coloration pour une grosse dose d'inspiration. C'est le moment de prendre des captures d'écran pour les montrer à votre coiffeur lors de votre prochain rendez-vous en salon!

Voici 18 vedettes et influenceuses québécoises qui ont changé de tête pour la saison estivale

Noémie Bannes

Une brunette embrassée par le soleil grâce au talent du coloriste Sam Dupuis et de la coiffeuse Valérie Claveau chez Le Artof. La butterfly cut de l'influenceuse agrémentée de blond est parfaite pour l'été.

Marie Gagné

La chevelure signature courte et noir de jais de Marie a pris un tournant à la Cruella d'Enfer avec la décoloration de ses favoris. Le look est des plus sexy!

Elisabeth Rioux

La maman de Wolfie et entrepreneure des plus populaires au Québec a elle aussi succombé à la butterfly cut avec une coloration plus pâle. Elle semble légère comme l'air avec cette nouveauté capillaire.

Claudia Bouvette

Claudia a laissé les doigts de fée d'Eloïse Larocque transformer sa chevelure pour son look de scène tout en rouge lors du Festival d'Été de Québec, et ses extrémités rouges sont restées pour un rappel.

Alicia Moffet

Après un processus qui a semblé durer une éternité, Alicia a laissé de côté sa période brune pour retrouver son capillaire blond. Évidemment, elle est magnifique!

Karine St-Michel

Le coiffeur des vedettes Eric Charpentier a joué de ses dons pour la tête de Karine. Après environ un an à vivre son ère blonde, l'ex-candidate de téléréalité arbore une chevelure brun chocolat qui ravive ses années de mannequinat.

Alexane Pelletier

Alors que la plupart des spécialistes en coloration conseillent le blond et les couleurs embrassées par le soleil en été, Alexane Pelletier est plutôt passée du côté sombre. Au revoir le camp des blondes, Alexane est plus que satisfaite de son brun de femme fatale!

Emy-Jade Greaves

Plus courts, plus bruns, pas de doute, les cheveux d'Emy-Jade sont passés entre les mains expertes de Marie-Anne Labrie, alias Pinklablonde.

Noémie Marleau

La belle gagnante d'Occupation Double Chez Nous a opté pour la butterfly cut pour la saison ensoleillée, toujours d'un noir ébène.

Marianne Verville

La comédienne et ex-candidate de téléréalité n'a jamais eu les cheveux aussi courts. Elle a surpris tout le monde avec un dégradé châtain en début d'été.

Charlotte Cardin

C'est dans la chaise de David D'amours que Charlotte s'est laissée aller à du changement, léger, certes, mais du changement. Elle s'est libérée de quelques centimètres de cheveux pour parcourir les scènes de festivals cet été.

Catherine Bastien

Un rafraîchissement estival signé la coloriste Alexandra Labrie, chez Pinklablonde Club pour Catherine. Magnifique!

Noémie Lacerte

Noémie a gardé ses longueurs, mais elle s'est laissée tenter par une coloration brunette. Elle obtient ses longueurs de sirène et cette épaisseur grâce à CD Extensions. Sublime!

Jessika Dénommée

Pour Jessika aussi, c'est un rafraîchissement! Ce vent de fraîcheur a été possible grâce à Richère Bérubé chez CD Extensions.

Juliette Gosselin

Alors qu'elle avait surpris tout le monde en brune, la comédienne adorée Juliette Gosselin revient vers des couleurs plus claires. Sans retrouver son blond signature, Juliette joue avec les couleurs épicées claires.

Catherine «Peach» Paquin

La pétillante Cath «Peach» le dit souvent, elle n'abandonnera jamais le blond. Toutefois, elle joue dans les tonalités de celui-ci pour ses changements capillaires. C'est signé Marie-Anne Labrie et Arianne Marquis chez Pinklablonde Club.

Pézie Beaudin

On attend toujours de découvrir les looks les plus éclatés les uns les autres de Pézie, celle qui est capable de tout avec sa chevelure. D'un mauve lavande, Pézie a fait la transition dans le rosé pour l'été. C'est Marcus Villeneuve qui est derrière cette magie.

Noemy Petit

Max Gourgues appelle cette coloration Golden Apricot. À chaque fois que Noemy, Max Gourgues et Benjamin Bélanger se réunissent en salon, c'est pour un résultat des plus enviables.

