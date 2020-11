8 reculs pour les personnes LGBTQ survenus sous l'administration Trump

L’organisme de défense de droits Human Rights Watch (HRW) recense une centaine d'actions de l’administration Trump qui lèsent les droits des personnes LGBTQ au cours de son mandat. Voici quelques dates clés.

• À lire aussi: Les yeux de la communauté LGBTQ du Québec braqués sur l’élection américaine

Janvier 2017 : Quelques heures après que Donald Trump et Mike Pence aient été assermentés, des articles mentionnant divers enjeux LGBTQIA+ disparaissent subitement du site web de la Maison-Blanche. Trois jours plus tard, on y a retire également les excuses de l’ancien secrétaire d’État John Kerry après la «Peur Violette», ou «Lavender Scare», une période de persécution des personnes LGBTQ ayant eu lieu de 1950 à 1960. Des informations sur le mois de la fierté sont également effacées.

Février 2017 : Des directives établies par l’administration Obama détaillant les obligations scolaires envers les étudiants transgenres sont révoquées. Ces directives indiquaient notamment que les directions d’écoles devaient prendre en considération l’identité de genre de leurs élèves, notamment sur l’accès aux toilettes selon le genre auquel l'élève s’identifie.

Mars 2017 : Des médias américains révèlent que l’administration Trump aurait tenté d’enlever certaines questions portant sur les communautés LGBTQ du recensement de 2020, privant ainsi les scientifiques de statistiques à ce sujet.

Juillet 2017 : L’administration Trump annonce sur Twitter que les personnes transgenres ne pourront bientôt plus servir dans l’armée. Un plan officiel pour mettre en place cette interdiction sera annoncé un an plus tard en 2018.

Mai 2019 : Donald Trump s’oppose à l’adoption du Equality Rights, ou la Loi sur l’Égalité, qui devait apporter des protections fédérales supplémentaires aux citoyens quant à l’orientation sexuelle et les identités de genre, notamment dans le domaine des soins de santé, de l’emploi, du logement et de l’éducation.

Août 2019 : Le département du Travail annonce une nouvelle proposition donnant une plus grande liberté aux employeurs religieux pour embaucher et licencier les travailleurs dans les contrats fédéraux. La proposition est vite décriée par l’opposition et les organismes de défenses de droits de la personne comme une porte d’entrée pour discriminer les personnes LGBTQ sur le marché de l’emploi.

Juin 2020 : L’administration Trump dépose un règlement annulant certaines protections contre la discrimination des personnes transgenres dans le système de la santé avec la Loi sur la Protection des Patients et les Soins abordables.

Juillet 2020 : Le secrétaire au Logement et au Développement urbain des États-Unis Ben Carson propose un règlement controversé permettant aux refuges financés par le fédéral d’exiger des preuves biologiques de la part de personnes itinérantes « dont le sexe n’est pas apparent ».

Sources : Human Right Watch (HRW), Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), National Center for Transgender Equality (NCTE)