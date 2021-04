Les employés de Couche-Tard qui se feront vacciner recevront 25$ par dose

Partager







La chaîne de dépanneurs Couche-Tard offrira une compensation financière à ses employés qui iront se faire vacciner contre la COVID-19.

Dans un courriel envoyé aux employés, la compagnie indique qu'elle remboursera 25$ par «dose de vaccin reçue, jusqu’à concurrence de 50$ pour les deux doses requises».

L’entreprise ouvrira, avec la Banque Nationale, Bell, le Groupe CH et METRO, deux cliniques de vaccination dans le grand Montréal début mai pour ses employés et leur famille immédiate, ainsi que pour la population générale.

Couche-Tard, qui affirme vouloir contribuer aux efforts déployés pour lutter contre la propagation de la COVID-19, ne rendra toutefois la vaccin obligatoire pour ses employés.

«Nous n'imposeront pas la vaccination pour le moment, mais nous vous encourageons fortement à vous faire vacciner dès que possible», peut-on lire dans le courriel.

Alimentation Couche-Tard n'a toujours pas répondu à notre demande d'entrevue.

Treize pôles de vaccinations au Québec

Jeudi, on apprenait que 13 pôles de vaccination en entreprise répartis dans plusieurs régions du Québec pourraient commencer début mai à vacciner la population contre la COVID-19. Parmi ces 13 pôles, les deux cliniques de Banque Nationale, Bell, Couche-Tard le Groupe CH et METRO, qui seront situées au Centre Bell à Montréal et au Complexe sportif Bell à Brossard.

Avec la contribution des entreprises, Québec espère être en mesure de vacciner au moins 500 000 Québécois de plus. Chaque pôle devrait être en mesure de vacciner de 15 000 à 25 000 personnes.

Ainsi, chacun des pôles choisis sera chargé d’inoculer ses employés, ceux de ses partenaires, ainsi que les employés des entreprises situées à proximité et leurs familles respectives, a souligné le ministre de la Santé, Christian Dubé, dans un communiqué.

La population pourra également profiter de ces pôles de vaccination pour recevoir une dose du vaccin.

Plus de 450 entreprises de la province ont manifesté leur intérêt pour contribuer à la campagne de vaccination contre la COVID-19. D’autres pôles s’ajouteront à la liste dans les prochaines semaines.

Les détails concernant la prise de rendez-vous seront communiqués prochainement.

Voici les premiers pôles retenus par région:

Montréal

Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et METRO

Société des alcools du Québec

CAE

Merck Canada – Novartis Canada et autres partenaires de l’industrie pharmaceutique

YUL (Aéroports de Montréal – Bombardier – Air Canada)

Montérégie

Pratt & Whitney Canada (Longueuil)

CEZinc – Glencore – Collège de Valleyfield – Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (Salaberry-de-Valleyfield)

METRO (Brossard)

Chaudière-Appalaches

Pôle de la coopération Desjardins et ses partenaires du grand Lévis

Estrie

BRP (Valcourt)

Centre-du-Québec

Cascades (Kingsey Falls)

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Centre de vaccination Rio Tinto Aluminium Saguenay-Lac-St-Jean

Produits forestiers Résolu & Cégep de St-Félicien – Haut-Lac-Saint-Jean (Saint-Félicien)

Côte-Nord

Industrie Côte-Nord (en collaboration avec RioTinto IOC, ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada, Aluminerie Alouette et Minerai de fer Québec).