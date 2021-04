Voici comment les youtubeurs voyage se sont réinventés avec la pandémie

Partager







Les youtubeurs dont la chaîne est dédiée à du contenu sur les voyages ont dû solidement se réinventer avec la pandémie. Le passeport rangé dans le tiroir depuis un an n'a pas empêché les créateurs d'offrir du contenu à leurs abonnés friands d'aventures : on vous présente trois chaînes voyage qui ont relevé le défi.

• À lire aussi: Un nouveau transporteur offre des vols à 49$ au Canada

Lucie Rhéaume se met à fond à la van life

LUCIE RHÉAUME Youtubeuse et entrepreneuse, Lucie Rhéaume a réinventé sa chaine YouTube à cause de la fermeture des frontières.

L’entrepreneuse et youtubeuse Lucie Rhéaume est notamment reconnue pour ses vlogs de girls trips dans des destinations paradisiaques. Quand la crise sanitaire a éclaté, il lui est devenu impossible de continuer à voyager quelques fois par mois.

Elle s’est donc trouvé un nouveau projet : convertir un autobus scolaire en véhicule récréatif. Chacun des épisodes de la transformation de Barb (c’est le nom de son bus) a dépassé les 150 000 vues.

«Ça faisait plusieurs années que je rêvais à la van life. Je voyais que j’allais rester quelques mois à Montréal et que je pourrais utiliser ce temps pour convertir mon propre véhicule : c’était le moment parfait! En plus, vu qu’on en a peut-être pour quelques années avant que les voyages à l’international reprennent, avec mon bus, je vais pouvoir voyager au Canada», se console Lucie.

Elle a aussi troqué les voyages au chaud qui occupaient habituellement son hiver pour les activités de plein air. Dans une série de cinq vidéos, on peut la suivre en train d’affronter le froid du Québec en camping d’hiver, et même la voir créer elle-même un spa nordique dans la nature.

• À lire aussi: Slow travel et planification : voici l'avenir des voyages

En parallèle, elle s’occupe de son entreprise de vêtements Girl Crush et du projet balado En privé SVP qu’elle anime avec son amie Cindy Cournoyer, aussi youtubeuse.

Alex & MJ encore On the GO... mais au Canada

ALEX & MJ ON THE GO Alex Normand et MJ Lalande créent du contenu dans des lieux paradisiaques du Canada, sur la photo ils sont à Ucluelet en Colombie-Britannique.

Alex Normand et MJ Lalande sont nomades depuis 2016. Sur leur chaîne Alex & MJ On the GO, ils documentent leurs voyages dans plus de 30 pays à travers 550 vidéos. Voyager, c’est l’essence même de leur contenu.

Leurs destinations sont maintenant restreintes à l’intérieur du Canada, mais le couple ne se retient pas de voyager pour autant.

«On n’est peut-être plus en Australie, mais la Colombie-Britannique, c’est encore nouveau, il n’y a rien qui nous est familier», s’enthousiasme MJ depuis un Airbnb de Tofino.

«Ce qu’on aime au quotidien, c’est que chaque journée ne se ressemble pas», renchérit Alex.

Ils en profitent aussi pour découvrir de fonds en comble les attraits d’une destination pour y produire plus de contenu.

«On avait cette envie de se poser dans des endroits pour un petit moment. C’est sûr qu’avec la COVID, ça nous a obligés à devoir nous arrêter et prendre plus notre temps. Le timing était parfait», lance le trentenaire qui apprécie les avantages du slow travel.

Et après tout, découvrir l’endroit où on vit, c’est quand même très intéressant. «On se dit que c’est chez nous et c’est notre pays. C’est plus accessible qu’ailleurs dans le monde. Ça rajoute à l’émerveillement qu’on a de voyager ici», souligne Alex.

PRÊTS pour la route se réoriente vers du contenu technique

PRÊTS pour la route Valérie Beaupré et Alexandre Grégoire voyagent en véhicule récréatif pour leur chaine YouTube. Sur la photo, ils sont au Bahia Honda State Park en Floride, à l'époque où les voyages étaient permis.

Alexandre Grégoire et Valérie Beaupré vivent dans un véhicule récréatif (VR) avec leurs deux chiens depuis 2016. En temps normal, ils n’hésitent pas à sortir du pays pour sillonner l’Amérique du Nord.

La dernière année a changé leurs plans : oui, ils ont créé un guide voyage spécialisé pour les escapades en VR au Québec, mais ils ont aussi décidé de lancer quelque chose de carrément nouveau. Le couple a loué une maison pour l’hiver, vendu sa roulotte et débuté la construction d’un nouveau VR.

Ils se sont ensuite mis à documenter la transformation pour créer plus de contenu technique.

«J’ai toujours été un passionné de gadgets et de technologie, j’ai moi-même beaucoup consommé de vidéos du genre pour me préparer à vivre et travailler à temps plein à l’intérieur de mon VR», rapporte Alexandre.

«À partir de notre expérience, on a développé notre crédibilité, on a beaucoup de partenariats pour parler de notre vie en VR», explique celui qui gère tout le contenu de la chaine à temps plein.

La vie en VR pour PRÊTS pour la route devrait reprendre cet été puisqu’ils planifient de visiter la Côte-Nord et les Maritimes.

• À lire aussi: Une année sans voyager, ça représente quoi pour l'environnement?