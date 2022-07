Où partir en juillet: les meilleures destinations voyage

Partager







Des festivals aux plages paradisiaques en passant par les paysages nordiques, le mois de juillet regorge d’options pour rassasier tous les types de voyageurs.

Le mois de juillet est sans doute le mois le plus occupé pour les voyages dans l’année. Si vous cherchez une destination voyage pour quelques jours ou plusieurs semaines, il y a fort à parier que vous trouverez de l’inspiration dans les propositions qui suivent.

Voici donc les meilleures destinations de voyage en juillet:

1. Tahiti, Polynésie française

Température moyenne entre 21°C et 31°C

Pourquoi en juillet? Pour profiter un maximum de Tahiti, il vaut mieux viser sur la saison sèche qui dure de la mi-avril à la mi-octobre. En juillet, l’ambiance est à la fête dans le cadre de la fête culturelle Heiva. De nombreuses festivités sont organisées y compris des spectacles de danse tahitienne ou des concours sportifs inusités comme le lever de pierre.

2. Provence, France

Température moyenne de 24°C

Pourquoi en juillet? En France, il n’y a rien comme les paysages de la Provence. Dans les petits villages du Haut Var, vous aurez l’impression que le temps est suspendu. En juillet, les températures sont chaudes et sèches. Bien que les touristes sont nombreux, vous vous délecterez devant les champs de lavande en fleurs et les tournesols sont plus présents que jamais. Préparez vos appareils!

3. Irlande

Température moyenne entre 13°C et 20°C

Pourquoi en juillet? Si vous souhaitez quitter les canicules du Québec, misez sur l’Irlande pour des vacances réussies. En juillet, cette magnifique île offre un climat assez doux et sec. Avec ses côtes déchiquetées, ses paysages dignes d’un film fantastique et ses nombreux pubs, l’Irlande possède tout le nécessaire pour passer le plus beau des séjours. Atterrissez à Dublin et assurez-vous de visiter l'Irlande du Nord lors de votre passage sur l'île.

4. Thaïlande

Température moyenne de 29°C

Pourquoi en juillet? Bien que juillet laisse place à la saison des pluies, il ne faut pas s’empêcher de visiter la Thaïlande lors de cette période. Les pluies ne durent généralement que quelques minutes. Sinon, en juillet, vous trouverez de l’hébergement à très bon prix dans l’ensemble du pays. N’oubliez pas votre imperméable!

5. Copenhague, Danemark

Température moyenne entre 13°C et 22°C

Pourquoi en juillet? Malgré quelques épisodes de pluie, le mois de juillet est idéal pour visiter Copenhague. Lors de votre séjour, faites le plein de musées, de visite de châteaux, de balades sur les canaux et assurez-vous de faire le crochet par Nyhavn pour y photographier les maisons colorées. Avec un café et une pâtisserie dans les mains, vous risquez de passer le plus beau des après-midi.

6. Islande

Température moyenne de 10°C à 13°C

Pourquoi en juillet? Les possibilités ne manquent pas en Islande en juillet! L’été est une période clé pour visiter cet incroyable pays. Les journées sont plus longues, la température est chaude et les activités abondent. Les hot springs, les glaciers, les montagnes et les fjords impressionnants doivent s’inscrire dans votre «bucket list».

7. Norvège

Température moyenne entre 13°C et 20°C

Pourquoi en juillet? Juillet est sans doute le meilleur moment pour découvrir les splendides paysages nordiques de la Norvège, le pays des fjords. Profitez de votre visite pour sauter d’un fjord vertigineux, témoigner d’incroyables aurores boréales et découvrir la cuisine nordique qui en inspire plusieurs.

8. Bali, Indonésie

Température moyenne de 26.5°C

Pourquoi en juillet? Juillet est le mois le plus doux de l’année en Indonésie. Saison sèche oblige, les îles de l’archipel profitent de longues journées ensoleillées. Misez sur Bali, pour découvrir la riche culture balinaise, tentez votre chance en surfant d’incroyables vagues et en passant de beaux après-midi sur les plus belles plages du monde.

9. Cape Cod, États-Unis

Température moyenne de 22°C

Pourquoi en juillet? Pourquoi ne pas participer aux célébrations du 4th of July aux États-Unis cette année? Misez sur la Côte-Est américaine pour vivre une expérience authentique. Tout est en place pour passer de magnifiques journées à la plage. Les touristes seront nombreux, on vous conseille de faire des réservations à l’avance dans les restaurants afin d’éviter l’attente.

