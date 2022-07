Où partir en août: les meilleures destinations voyage

Partager







Si vacances riment avec chaleur et beau temps, le mois d’août est un excellent moment pour faire ses valises.

Plusieurs destinations profitent d’incroyables températures en août et d’événements culturels marquants.

Voici donc les meilleures destinations de voyage en août.

1. Montréal, Québec

Température moyenne entre 18°C et 26°C

Pourquoi en août? Pour les événements culturels qui tapissent ce mois à Montréal. Osheaga, Fierté Montréal, le Festival Mode + Design et bien plus se tiennent pendant le mois d’août alors que la majorité des Montréalais et Montréalaises se plaisent à profiter du beau temps, des parcs et des jolies terrasses de la ville.

2. Alaska, États-Unis

Température moyenne entre 11°C et 17°C

Pourquoi en août? Les températures en Alaska sont TRÈS confortables en août. Les mois de juin, juillet et août sont les meilleurs moments pour visiter cette région. Si vous n’en pouvez plus des canicules, faites vos valises et mettez le cap sur l’Alaska. N’oubliez pas de vous apporter un manteau!

3. Slovénie

Température moyenne entre 15°C et 27°C

Pourquoi en août? Si vous souhaitez profiter d’une oasis verte ou profiter d’incroyables paysages, on vous invite à envisager la Slovénie. Une visite suffit pour tomber amoureux des joyaux de la nature, de la gastronomie et de la culture de ce pays. Les cyclistes, les randonneurs et les foodies seront aux anges en Slovénie!

4. New Hampshire, États-Unis

• À lire aussi: 19 bonnes raisons de partir en road trip sur les plages du New Hampshire

Température moyenne entre 15°C et 26°C

Pourquoi en août? Pour votre prochain road trip aux États-Unis, pensez à la Nouvelle-Angleterre! Villages pittoresques, grands lacs, plages tranquilles: le New Hampshire a tout pour plaire. En août, on vous encourage à assister à un «fair» comme le Cheshire Fair (4 au 7 août 2022) ou le Cornish Fair (19 au 21 août 2022) et à faire le plein de barbe à papa.

5. Buenos Aires, Brésil

Température moyenne entre 13°C et 22°C

Pourquoi en août? Hiver oblige, la saison touristique est plus calme en août à Buenos Aires. Les habitants de la ville se réapproprient les rues et il n’y a pas de meilleur moment pour vivre une expérience des plus authentiques dans cette métropole du Brésil. D’ailleurs, un grand festival de tango se tient à Buenos Aires tous les ans pendant deux semaines en août.

6. L’Angleterre

• À lire aussi: 18 choses à faire lors d’un petit voyage à Londres

Température moyenne entre 18 °C et 21 °C

Pourquoi en août? Les températures plafonnent en Angleterre en août. Pensez à faire un arrêt à Londres (évidemment), mais aussi en Écosse (Édimbourg est un incontournable), au Pays de Galles ou en Irlande du Nord. Le voyage sera bien rempli!

7. Fidji

Température moyenne entre 18°C et 21°C

Pourquoi en août? Les mois de mai à septembre sont excellents pour visiter les îles Fidji. Forte de ses 322 îles, Fidji se situe au cœur de l’océan Pacifique et offre des paysages paradisiaques. L’accueil des gens, les eaux cristallines, les palmiers à perte de vue: il n’y a pas un meilleur cadre pour recharger ses batteries et arriver tout prêt à affronter la rentrée scolaire.

8. Turquie

• À lire aussi: 15 arrêts incontournables à faire absolument à Istanbul

Température moyenne entre 19°C et 31°C

Pourquoi en août? Pour le temps ensoleillé qui abonde ! La température atteint des sommets en août en Turquie. Si vous appréciez les plages de la Méditerranée, les longues journées ensoleillées et les couchers de soleil, visez la Turquie pour vos prochaines vacances. Il s’agit aussi d’une période d’activité très importante pour les touristes. Cela signifie que les événements, les festivals, les marchés sont remplis de vie.

