Bien manger avant un concert ou une partie de hockey peut s’avérer tout un casse-tête.

Pour simplifier le tout, l’équipe de Silo 57 vous a concocté une liste de bonnes adresses qui rendront votre expérience des plus agréables.

Voici donc 8 restaurants où manger proche du Centre Bell :



Ce restaurant situé sur le toit de l'hôtel Place Ville-Marie, à distance de marche du Centre Bell, offre une vue imprenable sur la ville et propose une cuisine française et québécoise moderne.

Place Ville-Marie

Le Cathcart est une destination sûre pour faire plaisir à tous. En effet, plusieurs très bons restaurants de Montréal (penser: Otto, Omnivore et Arthur’s) s’y côtoient pour offrir une diversité de mets de qualité.

Place Ville-Marie

Chez Escondite, on se régale des saveurs du sud. Cette taqueria sert des mets d’inspiration mexicaine dans une ambiance festive. La carte des cocktails y est aussi très sympathique.

1206, av. Union

Non loin du Centre Bell se trouve le Marcus. Le restaurant de l’hôtel Four Seasons offre une magnifique vue sur le centre-ville ainsi que plusieurs assiettes raffinées et cocktails à siroter avant un concert.

1440, rue de la Montagne

Pour un repas frais qui vous laissera revigoré, c’est direction Mandy’s. La chaîne maintenant bien installée à Montréal sert une panoplie de salades gourmandes à manger sur le pouce ou dans leur jolie succursale de la rue Crescent.

2067, rue Crescent

Situé à proximité du Centre Bell, ce restaurant italien propose une grande variété de plats, allant des pizzas aux pâtes, en passant par les fruits de mer et les viandes grillées.

1434, rue Crescent

Si vous cherchez une expérience culinaire différente, Kinka Izakaya est le restaurant pour vous. Vous pourrez y déguster divers plats japonais ainsi que du saké et du shochu. Tous les jeudis soirs, les “saké bombs” coûtent seulement 3$.

1624, Sainte-Catherine O.

On aime visiter La Marinara pour son ambiance chaleureuse et ses mets traditionnels italiens. Des supplis (petites boules de riz à la sauce tomate) au fettucine, tout est à se régaler.

1218, rue Stanley

