Armez-vous de patience: vous pourriez vivre jusqu’à 141 ans, selon une étude

Commencez tout de suite à vous trouver un passe-temps pour vos vieux jours, parce que vous pourriez vivre jusqu'à... 141 ans. C'est du mois ce qu'avance une équipe de chercheurs américains.

L'espérance de vie des personnes nées au début du 20e siècle pourrait augmenter de manière drastique au cours des prochaines décennies, affirme le chercheur principal de la recherche, le Dr David McCarthy, du Terry College of Business de l’Université de Géorgie.

Selon les projections des chercheurs, les hommes nés en 1970 pourraient vivre jusqu’à 141 ans et les femmes nées à la même époque pourraient souffler leurs 131 chandelles.

Pour vous donner une idée, c’est comme si la mairesse de Montréal Valérie Plante, née en 1974, et le maire de Québec Bruno Marchand, né en 1972, vivaient respectivement jusqu’en 2105 et 2111.

Pour en arriver à ces résultats, les chercheurs ont notamment analysé les taux de mortalité des personnes âgées dans 19 pays, dont le Canada. sur différientes périodes.

Plus nous allons vieillir, plus nous pourrions d'ailleurs continuer de battre des records de longévité, soutient le chercheur McCarthy. «Nos résultats confirment des travaux antérieurs suggérant que s’il y a une limite maximale à la durée de vie humaine, on est loin de l’avoir atteinte», ajoute-t-il.

Augmentation de l'espérance de vie

Depuis 25 ans, personne n’a réussi à surpasser le vénérable âge de la Française Jeanne Louise Calment, qui est morte en 1997 à 122 ans et 164 jours.

Même si personne n'a encore vécu plus longtemps que 122 ans, notre espérance de vie a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, grâce à des avancées en médecine après la Seconde Guerre mondiale, à une meilleure nutrition et à une stabilité politique relative à travers le monde.

Selon les plus récentes données de l’Institut de la statistique du Québec, en 2021, l’espérance de vie des Québécois a atteint 83 ans (81,1 ans pour les hommes et 84,9 ans pour les femmes).

Elle était de 79,9 ans en 2003.