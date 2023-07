Un record de festivaliers en àVélo grâce au FEQ

Partager







Plus que jamais, les festivaliers ont profité des vélos libre-service de Québec. Le nombre de trajets a triplé par rapport aux chiffres de l’an dernier durant le Festival d’été de Québec (FEQ).

La pluie et le mauvais temps n’ont pas arrêté les festivaliers amateurs de vélo. Les bicyclettes àVélo auront effectué 62 000 déplacements pendant les 12 jours du Festival d’été de Québec, rapporte le Réseau de transport de la Capitale (RTC).

La journée la plus populaire est celle du 12 juillet, lors de la soirée électro du FEQ, au courant de laquelle le RTC a enregistré 6500 trajets. Il s’agit d’un record pour le service de vélos libre-service, même hors festival.

«Dans une journée très achalandée cet été, normalement, on va aller autour de 3500 trajets par jour», indique la conseillère en relations publiques au RTC, Raphaëlle Savard, à titre comparatif.

Photo Stevens LeBlanc

Plus facile de monter les côtes

ÀVélo, c’est le service le réseau de vélo libre-service de la Ville de Québec. La principale différence avec Bixi à Montréal, c’est que tous les vélos sont dotés d’une assistance électrique. Quand vous voyez les côtes qui séparent la Basse-Ville de la Haute-Ville, vous comprenez pourquoi.

«À Québec, considérant les côtes, considérant le mouvement Haute-Ville – Basse-Ville qui peut être fait plusieurs fois dans une journée, c’est vraiment facile de monter une côte en àVélo», ajoute Raphaëlle Savard.

Une autre raison de cette popularité: le service a pris de l’ampleur.

L’an dernier, la ville comptait 40 stations et 400 vélos. Cette année, on parle de 74 stations et 780 vélos, selon le RTC.

Sur le site du FEQ, il existait également un enclot de stationnement pour tous les àVélos, à quelques pas de l’entrée de la scène principale.

Des employés du service s’occupaient de remettre les vélos correctement sur les bornes et même d’en ramener dans différents coins de la ville si ceux-ci étaient tous au même endroit. Une attention particulière destinée aux citoyens qui utilisent àVélo pour se rendre au travail le lendemain matin.

«L’équipe àVélo était prête à ça», déclare Raphaëlle Savard qui ne semble pas surprise de cette hausse de popularité.