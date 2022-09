Voici la maison la moins chère du Québec en septembre 2022

Partager







L'équipe du 24 heures a épluché les sites d'annonces de propriétés afin de trouver la maison unifamiliale habitable la moins chère de la Belle Province. En date du 11 septembre 2022, c'est une propriété de Saint-Camille-de-Lellis, en Beauce, qui remporte la palme.

La maison, située sur la route 204, comporte un total de six pièces, dont deux chambres à coucher. Le prix demandé? 39 900$!

L'année de construction n'est pas indiquée sur l'annonce Centris, mais on précise que le garage a été construit en 2018 et qu'une partie du toit a été refaite en 2017. L'agent d'immeuble RE/MAX précise toutefois qu'il s'agit d'une «vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur».

Si vous décidez d'emménager dans cette demeure, il vous faudrait nécessairement posséder un véhicule, comme le centre du village est situé à 7 km de la résidence. Selon Google Maps, on peut s'y rendre en 5 min de voiture en roulant en ligne droite. Une fois sur la rue principale de Saint-Camille-de-Lellis, vous retrouverez une épicerie, des restaurants, un bureau de poste, une église et même une école primaire.

La municipalité de Saint-Camille-de-Lellis compte un peu plus de 700 habitants et est située à une heure et demie de Québec, tout près de la frontière américaine. Près de 40% de son territoire est composé de forêts publiques, et son écosystème comporte une grande variété de faune et de flore. Les paysages campagnards qu'on y retrouve permettent de décrocher de la vie urbaine.

Pour remettre en perspective le coût de 39 000$, la valeur foncière moyenne d'une résidence unifamiliale dans la MRC des Etchemins (où se situe Saint-Camille-de-Lellis) atteignait 131 629$ en 2021, selon l'Institut de la statistique du Québec. Le prix des maisons en région est évidemment moindre que dans les grands centres, où la valeur des propriétés explose depuis quelques années. Cela pourrait expliquer que de plus en plus de jeunes décident de quitter la ville pour s'installer en région.

