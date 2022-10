Qu'est-ce qui se passe avec Elon Musk et le rachat de Twitter?

Partager







L’homme le plus riche de la planète, Elon Musk, n’avait-il pas renoncé à l’achat de Twitter en juillet dernier ? Détrompez-vous : la saga se poursuit. Le directeur général de Tesla a annoncé plus tôt cette semaine vouloir racheter le réseau social au montant de 44 milliards $, soit sa première offre. On fait le point.

Elon Musk va-t-il finalement racheter Twitter ?

S’il ne renonce pas une seconde fois à l’achat, oui. Elon Musk «entend conclure la transaction envisagée par l’accord de rachat du 25 avril 2022», ont écrit ses avocats dans une lettre adressée à Twitter, le 3 octobre.

Selon les dernières informations, les deux parties négocient désormais les prochaines étapes. La seule condition : l’annulation du procès contre Elon Musk, qui devait débuter le 17 octobre dans l’État du Delaware aux États-Unis.

Un procès? Que se passe-t-il entre Twitter et Elon Musk?

Cette histoire riche en rebondissements a commencé en avril dernier. Elon Musk, très actif sur Twitter, avait accepté de racheter la plateforme au prix de 54,20$ par action, soit 44 milliards de dollars en tout.

«J'ai juste une forte intuition qu'avoir une plateforme publique, largement inclusive, en laquelle on puisse avoir confiance, est extrêmement important pour le futur de la civilisation», avait-il alors déclaré lors de la conférence Ted2022, toujours avec son sens de l’humour particulier.

Puis, coup de théâtre en juillet. Les avocats de d’Elon Musk annoncent que leur client se retire de la transaction, sous prétexte que Twitter n'a pas respecté ses engagements pris dans l'accord, soit fournir des données au sujet des faux comptes sur la plateforme.

L’entreprise avait avancé que la proportion de spams et de faux comptes était de 5% sur la plateforme, un chiffre qu’Elon Musk jugeait bien supérieur.

En faisant tomber l’entente, Elon Musk s’est exposé à une poursuite judiciaire des actionnaires de Twitter pour ne pas avoir respecté l’entente du rachat du réseau social.

Pourquoi a-t-il changé d’avis ?

Plusieurs juristes estiment qu’Elon Musk a réalisé qu’il avait de minces chances de gagner le procès, puisqu'il est difficile de contredire les chiffres avancés par l’entreprise elle-même. En réalité, Elon Musk aurait probablement surestimé le nombre de comptes automatisés sur Twitter.

Elon Musk est un habitué des polémiques, des promesses non tenues et des procès. Mais même pour le multimilliardaire, les sommes en jeu restent conséquentes.

«Selon certaines spéculations, Musk aurait pu avoir à payer des intérêts substantiels s’il avait fait appel, et donc devoir débourser bien plus que les 54,20$ par action», commente Adam Badawi, professeur en droit des affaires à l’université de Berkeley en Californie, dans un texte de l’AFP.

Comment va Twitter?

L’action de Twitter a bondi de 22% mardi, après la révélation de la nouvelle offre d’Elon Musk.

L’entreprise a néanmoins connu de meilleurs jours: elle souffre, comme d’autres géants de la technologie, de la baisse des dépenses publicitaires sur fond de ralentissement économique et son image a été écorchée par les turbulences liées à l’incertitude autour du rachat potentiel par Elon Musk.

Le groupe a ainsi vu son chiffre d’affaires reculer, de 1%, au deuxième trimestre.

À quoi ressemblerait Twitter sous Elon Musk?

La probabilité qu’un accord soit conclu a ravivé de vives inquiétudes sur un possible regain d’abus et de désinformation sur la plateforme.

Elon Musk se présente comme un ardent défenseur de la liberté d’expression et a d’ores et déjà prévenu qu’il prévoyait laisser les internautes s’exprimer comme ils l’entendent, tant qu’ils n’enfreignent pas la loi.

En mai, il s’était aussi dit prêt à lever la suspension définitive du compte de l’ex-président Donald Trump sur Twitter, mise à exécution après l’attaque du Capitole en janvier 2021.

