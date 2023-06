Cette buvette de la rue Ontario Est cache une terrasse secrète beaucoup trop belle

Partager







Ce n’est pas un concours, mais en matière de terrasse cachée, cette cour intérieure dans le Centre-Sud rafle tout.

En effet, à l'abri des regards, dans une cour intérieure... La terrasse secrète de cette buvette risque de tomber dans vos cordes.

La terrasse de la buvette aPéro sur la rue Ontario Est fait gage de calme et de sérénité. Le quartier s’est doté de cette buvette à l'automne dernier. Voici donc le premier été pour profiter de cette splendide terrasse.

À la fois buvette de quartier et bureau de design, l'aPéro partage son local (ancien local du Arte Farina) avec tous ses amours: le design d'intérieur et le bon vin! Bien que la déco soit digne des plus beaux magazines de design, c'est la terrasse qui risque de voler la vedette cet été.

On s'y commande une bonne bouteille de vin, un plateau de charcuteries et on déguste le tout au soleil. Le tour est joué!

Pour le moment, la buvette est ouverte les jeudis et vendredis de 17h à 22h. Il sera aussi possible de louer l'espace pour des soirées privées, semi-privées ou des vernissages.

1256, rue Ontario Est, Montréal

