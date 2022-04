Pâques: 12 activités originales pour profiter à fond de la longue fin de semaine à Montréal

Partager







Le congé de Pâques mérite d’être célébré bien au-delà du chocolat.

Plusieurs profiteront de cette longue fin de semaine de congé pour renouer avec la famille et les amis et consacrer du temps à des activités originales.

Beau temps, mauvais temps, tout est en place afin de passer un congé mémorable du 15 au 18 avril 2022.

Voici donc 12 suggestions d’activités originales afin de profiter à fond de la longue fin de semaine de Pâques à Montréal et dans les environs

Le temps des sucres tire à sa fin. La longue fin de semaine de Pâques est donc le moment tout indiqué pour visiter un établissement et pour y abuser de la tire sur la neige. Plaisir assuré.

Pourquoi ne pas profiter de la longue fin de semaine de Pâques pour mettre le cap sur la Gaspésie? Le 16 avril, la ville de Percé accueillera la quatrième Nuit du Cinéma à l'occasion du festival Les Percéides. Cet événement gratuit consistera dans une sélection de films d'auteur qui seront projetés en plein air et directement sur la façade du bâtiment du Géoparc Mondial UNESCO de Percé, situé au pied du mont Sainte-Anne. Les organisateurs profiteront de l’occasion pour rendre hommage au cinéaste Jean-Marc Vallée et au cinéma ukrainien.

Lancée depuis peu, la saison gourmande du crabe des neiges prend d’assaut les poissonneries de la province. Plusieurs restaurants de Montréal proposent des mets qui mettent en avant-plan le crabe, dont la pizzéria Elena, avec sa pizza décadente au crabe des neiges.

Le joli café de Villeray, actuellement, offre en précommande ses cannoli remplis de crème ricotta au chocolat et de Mini Eggs Cadbury écrasés. Les cannoli sont décorés de filets de chocolat blanc pour rendre le dessert gourmand à souhait.

Rose – Crèmes, Café & Amour

26, rue Gounod, Montréal

L’Insectarium de Montréal est de retour depuis le 13 avril. Après plus de trois ans de fermeture, il est grand temps de redécouvrir ses installations et d'y visiter les papillons en liberté du grand atrium.

4581, rue Sherbrooke Est, Montréal

Nombreux sont les établissements à Montréal qui suggèrent de vivre un moment digne de l'aristocratie du début du XIXe siècle le temps d'un après-midi.

Que serait Pâques sans chocolat? Afin de célébrer cette fête de belle façon, plusieurs chocolateries de l’Île proposent des chocolats aussi adorables que délicieux.

8. S’évader dans le Vermont

Airbnb

Maintenant que la frontière du Canada et des États-Unis est ouverte, l’idée d’une virée chez nos voisins du sud semble beaucoup plus accessible. Sortez votre passeport, puis mettez le cap vers la charmante ville de Burlington cette fin de semaine. Cette adorable maison est d’ailleurs disponible pour la location sur Airbnb et peut accueillir jusqu’à quatre voyageurs.

9. Profiter des derniers moments du ski de printemps

Plusieurs montagnes de ski sont toujours en activité. C’est le cas du Sommet Saint-Sauveur et de Bromont, montagne d’expériences, qui se trouvent à moins d’une heure de Montréal.

Plusieurs profiteront de ce congé pour s’offrir un moment de détente bien mérité. Massages, bains thermaux, enveloppements, soins esthétiques, et bien plus, sont offerts au Strøm spa nordique, qui possède quatre établissements au Québec.

Que serait Pâques sans un brunch copieux en bonne compagnie? L’équipe de Silo 57 a monté un palmarès des meilleurs restaurants qui offrent un menu spécial pour Pâques.

12. Longer le canal Lachine en BIXI

Les BIXI débarquent en ville dès le 15 avril 2022. Pour l’occasion, enfourchez un vélo afin de découvrir un petit bijou de la ville: le canal Lachine. Faites un arrêt autour du Marché Atwater pour le lunch.

