Dua Lipa marque un retour percutant sur Instagram avec une nouvelle couleur de cheveux

Depuis près d'une semaine, la méga star Dua Lipa avait tout rayé de son compte Instagram, laissant le mystère planer sur ce qui se trame.

Plus aucun look particulier, plus aucune publication promotionnelle, rien. Le compte Instagram de Dua Lipa était vide et évidemment, ça n'était pas un hasard ou une pause de réseaux sociaux par besoin personnel. Au contraire, ça semble être un coup marketing bien rodé puisque Dua est de retour avec une simple photo, mais une toute nouvelle chevelure.

Posant sensuellement et dévorant la caméra du regard, Dua se présente avec une chevelure d'un rouge incendiaire qui contraste fortement avec ses sourcils brun foncé structurés et ses yeux bruns.

Ayant évité de publier sur les réseaux sociaux dans la dernière semaine, Dua a simplement inscrit en légende: «Je vous manque?». On se doute que la réponse du public de Dua est affirmative, mais les commentaires sous la photo ont été restreints, soulevant encore plus de doutes sur ce qui attend les fans.

L'interprète de Dance The Night a également publié une story avec un simple lien vers son site internet, dualipa.com, avec un montage d'images floues, mais où on peut entrevoir la chevelure rouge de la star.

Sur le site, un simple formulaire pour s'inscrire «pour l'amour». Nouvelle musique en vue? Nouveaux produits conçus par Dua? Rien n'est moins sûr. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on a hâte de voir les looks spéciaux avec lesquels elle s'amusera avec sa nouvelle tête épicée!

À suivre!

