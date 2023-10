Claudia Bouvette se révèle telle une ballerine sensuelle en minirobe à la première du film «La légende du papillon»

Partager







L’ère balletcore bat son plein et la chanteuse aux looks audacieux ne pouvait faire autrement que de sauter à pieds joints dans la tendance en l’interprétant à sa façon, soit des plus originales possibles.

Celle qui prête sa voix mélodieuse au film La légende du papillon a mis la gomme à la soirée de première, foulant le tapis rouge dans un style tout autre de ce qu’on lui connaît habituellement.

En effet, la jeune femme s’est laissée inspirer par un look aux allures kawaii et à l’esthétique du ballet. Dans sa robe de format mini à carreaux bleu ciel, Claudia a attiré tous les regards.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Sa robe de format mini lacée à la taille grâce à un ruban délicat épousait parfaitement sa silhouette. Même si celle-ci lui allait comme un gant, ce sont ses accessoires qui ont volé la vedette.

Cette dernière a complété sa tenue de sandales blanches à talon compensé et brides à ornement argenté qui rappelait ses bijoux du même matériau. Ne faisant pas les choses à moitié, Claudia a opté pour des bas genoux blancs décorés de boucles.

Ayant un souci du détail hyper minutieux, elle a également choisi des accessoires à l’effigie du film, en ajoutant des pinces en forme de papillon dans sa nouvelle chevelure plus courte que jamais.

Dans cet habit funky, la comédienne pouvait passer pour une véritable ballerine. Aux côtés de sa meilleure amie Nina Matuo, les deux copines étaient tout simplement resplendissantes!

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Lors de cet événement coloré, une belle brochette d’acteurs qui prêtent leur voix au film animé était présente.

1. Ludivine Reding

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

2. Catherine Brunet

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

3. Antoine DesRochers

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

4. Rodley Pitt et Madeleine Sarr

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

5. Une partie de la gang du film La légende du papillon

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La légende du papillon sera au cinéma dès le 13 octobre prochain.

