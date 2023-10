Emma Chamberlain sème la confusion en adoptant la tendance sans pantalon dans un look macabre

Partager







Après avoir brillé de mille feux dans une robe scintillante au décolleté plongeant dans la Ville Lumière, la fashionista a conclu son périple avec une tenue aux antipodes, suscitant de nombreuses réactions.

Emma Chamberlain n’a plus besoin de faire son nom dans le milieu de la mode, car à seulement 22 ans, elle se voit invitée aux plus prestigieux défilés de la Fashion Week de Paris.

Pour clore de façon grandiose la semaine qui dévoile des looks spectaculaires, la jeune femme s’est présentée au défilé de la Maison Margiela simplement vêtue d’un collant en filet en guise de pantalon. Ainsi, son haut blanc a été recouvert dudit collant d’un noir transparent.

Ses jambes sveltes bien mises à l’honneur dans cet ensemble audacieux ont été légèrement camouflées de bas genoux noirs, accessoire à petit prix que l’on verra partout cette saison.

Pour rappeler son top immaculé, l’influenceuse a opté pour des talons à brides du même coloris. Malgré l’ouverture au niveau des orteils, celle-ci les a insérés dans ses bas. Comme quoi tous les codes sont faits pour être repoussés avec Emma!

La chanteuse Billie Eilish avait également semé la controverse lors d’une séance photo sans pantalon, mais celle-ci avait juxtaposé un minishort sur son collant résille.

Emma a toutefois stylisé son habit obscur plutôt discutable en poussant la tendance à un autre niveau. Inspirée par le mois de l’épouvante, cette dernière a offert un look effrayant à ses abonnés.

La star a ajouté des gants très longs composés de tissu en tulle noir et tenait un sac à main en cuir, lui aussi noir. Ayant de la suite dans les idées, elle a osé le style sombre jusqu’à en créer un maquillage macabre.

Son ombre à paupières noire estompée jusqu’aux oreilles a attiré tous les regards. Un smokey eye n’aura jamais été aussi épeurant, hypnotisant et séduisant à la fois...

Pour laisser toute la place à cette mise en beauté marquante, la brunette a regroupé ses mèches à l’arrière, dans un chignon aux multiples couettes lousses. Elle avait l’air d’une véritable araignée!

Le look final ne pouvait faire autrement que d’engendrer des discussions, d’autant plus qu’il s’en est suivi d’une séance photo sous le thème de l’Halloween.

Plusieurs fans ont laissé leur opinion sous la publication. On peut y lire des commentaires qui contestent sa tenue: «non, on dirait des couches pour adultes» et «ça donne un air Rocky Horror ou Black Swan».

D’autres, pour leur part, adulent son aplomb: «LA reine de la mode, du café, de la beauté, des médias sociaux, du contenu, des podcasts, yaaasss!» et «j’appelle ça de la haute couture, SLAY».

Que ça passe ou que ça casse auprès de sa communauté, si le but d’Emma était de faire jaser, c’est mission réussie!

