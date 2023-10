La comédienne Emi Chicoine joue les femmes fatales sur ces photos envoûtantes

Partager







La jeune femme qui vient tout juste de souffler ses 21 bougies s’est révélée plus séduisante que jamais dans une séance photo marquante.

À l’occasion de l’anniversaire de la belle Emi Chicoine, la styliste Marine Saussereau a rendu hommage à sa muse en publiant des clichés inoubliables.

L’artiste qui s’amuse à produire des looks plus originaux les uns que les autres avait déjà stylisé des collectifs créatifs avec Emi en concevant un «wet look» à tomber par terre ou en présentant une tenue audacieuse mettant à l’honneur un bustier en denim.

L’actrice que l’on a vue au petit écran dans Plan B, Indéfendable et L’oeil du cyclone a récidivé dans la sensualité en changeant son chapeau de comédienne pour celui de mannequin le temps d’un instant.

Celle qui n’a pas froid aux yeux a pris la pose en révélant son magnifique soutien-gorge.

La chemise à motifs uniques signée par le designer montréalais DOMREBEL se mariait parfaitement à sa mise en beauté inspiré par la tendance maquillage du latté à la citrouille épicée. Déboutonnée, celle-ci laissait toute la place à la brassière en rayonne extensible au crochet fabriquée à la main par la créatrice Isa Boulder.

Ce photoshoot frappant n’a créé rien de moins qu’une onde de choc sur les réseaux sociaux. Assise sur un tabouret, on a pu apercevoir le look complet de la jolie Emi vêtue d’un jean Levi’s et d’une paire de Vans plateformes bleu ciel.

STORY INSTAGRAM / EMI CHICOINE

D’un regard ensorcelant, cette dernière a charmé ses fans avec ces images aux teintes chaudes, lui procurant des airs plutôt caliente.

La fêtée s’est laissée gâter par ses proches qui ont souligné son anniversaire à ses côtés. Son amie et partenaire de jeu Milya Corbeil-Gauvreau était de la partie!

STORY INSTAGRAM / MILYA CORBEIL-GAUVREAU

Son copain, le comédien Maxime Gibeault, ne pouvait s’empêcher de célébrer sa douce amoureuse en lui dédicaçant une publication Instagram touchante.

Il va sans dire que ce week-end festif aura été mémorable pour Emi!

