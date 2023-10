Comment adopter la tendance kitsch du moment avec un foulard selon TikTok

Partager







On a vu la tendance des roses 3D revenir en force sur les bikinis, habits et accessoires les plus romantiques de l'été, et la tendance continue de fleurir, même l'automne venu.

Pour la saison plus froide, on continue de porter ces fleurs format XXL en choker pour agrémenter nos tenues les plus élégantes. Bien sûr, on peut se procurer un accessoire en forme de rose en plein dans la tendance, mais on peut aussi se tourner vers la plateforme des idées infinies pour se laisser tenter à la tendance avec un accessoire qu'on a déjà à la maison : un foulard.

En soie, en organza, coloré, imprimé, le foulard est un accessoire qu'on a aussi adopté cet été et avec lequel on peut s'amuser sans limites cette saison. C'est pourquoi on adore ce tutoriel simple qui permet de se tremper dans la tendance des fleurs 3D en créant une rose dans votre fichu préféré.

Avec quelques étapes simples, le foulard permet de jouer dans les plates-bandes de la tendance kitsch pour élever un look au rang de chic.

Voici les étapes pour s'y faire:

1. Nouer deux extrémités d'un foulard carré;

2. En passant le foulard autour de son poignet, joindre les extrémités libres l'une à l'autre;

3. Faire deux tours entre les extrémités libres;

4. Tirer les extrémités;

Voilà, vous avez une jolie rose à nouer autour de votre cou ou encore à placer sur votre sac à main pour le sublimer. À vous de tester si vous avez le pouce vert!

Quelques foulards avec lesquels jouer.

Écharpe à petit col carré en soie de mûrier 100 %, en solde à 19$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

Foulard en satin, 20$ chez Dynamite

Courtoisie

ACHETER ICI

Le foulard pois dispersés, 19$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

Foulard carré et satiné, en solde à 12$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

Foulard satiné carré brun à motif floral, 20$ sur Nana The brand

Courtoisie

ACHETER ICI

Foulard en coton à imprimé à pois, en solde à 2,23$ chez Reitmans

Courtoisie

ACHETER ICI

