Sarah-Jeanne Labrosse retrouve sa couleur de cheveux signature et adopte une coupe différente

L’égérie de la populaire émission de danse Révolution est passée chez le coiffeur et en est ressortie avec une tignasse de princesse.

L’automne inspire de nombreuses personnalités publiques au changement et celles-ci nous dévoilent leur nouveauté capillaire sur les réseaux sociaux, à notre plus grand bonheur.

La plus récente vedette chouchou des Québécois à s’offrir une nouvelle tête n’est nulle autre que la belle Sarah-Jeanne Labrosse. Pour la saison automnale, elle a décidé d’embrasser des mèches plus pâles, soit la couleur à laquelle on l’a connue à ses débuts dans l’univers télévisuel.

C’est le coiffeur des stars David D’Amours qui a opéré sa magie pour que sa muse brille de mille feux avec une chevelure mielleuse qui lui confère un air rempli de douceur.

Sarah-Jeanne a gardé sa longueur habituelle, mais des petits coups de ciseaux ont complété la transformation capillaire. En effet, celle-ci a osé une légère coupe hime, franges que l’on a vues sur la chanteuse Claudia Bouvette. La dimension a été également créée au bas des mèches pour encadrer parfaitement son visage d’ange.

STORY INSTAGRAM / DAVID D'AMOURS

La jeune maman qui attend son deuxième enfant pour décembre en a aussi profité pour dévoiler son magnifique ventre bien rebondi. Ayant de la suite dans les idées, elle a inscrit en légende: «Baby lights, Toudoumtish 💡👶🏼».

La comédienne que l’on voit dans la série Les Révoltés a donc définitivement dit adieu à sa repousse foncée des derniers mois.

Sarah-Jeanne rayonne dans tous ses styles capillaires différents, mais on doit avouer que sa crinière blonde lui va merveilleusement bien! Influencera-t-elle d’autres personnes à flancher dans ce clan? À suivre...

