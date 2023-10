Selena Gomez met le ciseau dans sa longue chevelure et le résultat est éblouissant

Partager







La reine d'Instagram et des tapis rouges n'a effectué non pas un, ni deux, mais trois changements marquants sur le tapis rouge de la soirée Rare Impact Fund Benefit Supporting Youth Mental Health, organisée par Selena et sa compagnie de produits cosmétiques.

Le premier changement est sans contredit la nouvelle chevelure de Selena, qui après avoir été sous les feux des projecteurs aux MTV Video Music Awards et à la Semaine de la mode de Paris avec une longue et soyeuse chevelure, est maintenant bien plus courte.

La coupe carrée est agrémentée de quelques mèches délicates effilées au-devant, le tout étant bien discret. Le bob structuré définit merveilleusement le visage rond de Selena. Pour montrer de plus près sa nouvelle coiffure, Selena a pris quelques selfies qu'elle a publiées en story sur Instagram.

Le changement capillaire de la chanteuse n'est pas le seul changement marquant du moment. En une soirée pour son évènement-bénéfice à Los Angeles, Selena a porté trois tenues différentes, toutes lui allant comme un gant.

La première tenue dans laquelle la jeune femme a défilé sur le tapis rouge est une robe scintillante à licou.

Le numéro est une oeuvre d'art en soi avec la rose à l'encolure et la longue traine glamour.

Par la suite, l'interprète de Wolves s'est présentée dans une robe aux teintes violettes sans bretelles digne d'un jardin botanique.

Les détails et les paillettes des pétales de la création Rahul Mishra sont particulièrement réussis, donnant des airs de nymphe à Selena, déjà rayonnante.

C'est une fois rendu devant le lutrin de présentation que le public a pu voir Selena dans une troisième tenue. Cette fois, c'est dans une minirobe à col montant que l'entrepreneuse derrière Rare Beauty a fait une apparition.

L'imprimé sauvage est adouci par le tissu velouté de la robe.

Tous ces looks allaient parfaitement avec la nouvelle tête de Selena. Elle est sublime comme toujours!

