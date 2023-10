Zendaya expose sa poitrine deux fois plutôt qu’une à Paris en adoptant le décolleté plongeant

Partager







Si l’actrice souhaitait faire des apparitions marquées lors de son passage dans la Ville Lumière, c’est mission réussie, car tous les regards étaient rivés vers ses tenues échancrées.

• À lire aussi: Zendaya recouvre ses mamelons avec le haut de bikini le plus minuscule qui soit

• À lire aussi: Selena Gomez en met plein la vue avec ses looks flamboyants à la Paris Fashion Week

• À lire aussi: Emma Chamberlain dévoile sa poitrine plantureuse dans une robe au décolleté vertigineux

La jeune femme de 27 ans a fait partie des invités de marque lors de la Paris Fashion Week. Telle une véritable icône de la mode, celle-ci s’est vêtue d’une robe zippée immaculée au défilé printemps-été 2024 de Louis Vuitton.

La belle brunette ne pouvait faire autrement que de jouer différemment avec les codes de la mode. Pourquoi attacher une fermeture éclair lorsqu’on peut tout simplement l’ouvrir en haut et en bas? Voici ce qu’a fait Zendaya pour dévoiler le plus de peau possible et ses jambes sculpturales.

STORY INSTAGRAM / ZENDAYA

Ainsi, le décolleté vertigineux qui allait jusqu’à son nombril lui conférait un air des plus sexy. La star a agencé cette robe ajustée ornée d’empiècements en cuir et de chaînes massives à ses talons blancs.

Pour couronner ce look audacieux, cette dernière arborait des accessoires en or qui se fondaient à merveille à son maquillage dans les chaudes teintes d’un latté à la citrouille épicée, soit la tendance beauté de la saison automnale.

Alors qu’on croyait que Zendaya avait tout donné pour cette soirée grandiose, voilà qu’elle n’avait pas dit son dernier mot.

En effet, dans sa récente publication sur Instagram, l’actrice chouchou de la série Euphoria récidive de plus belle avec une tenue phénoménale qui appelle à la sensualité.

Adepte des encolures dénudées, elle a osé exposer librement son buste dans une combinaison à pois agrémentée de longues tiges fleuries hyper romantiques. Cet ensemble moulant embrassait sa silhouette fuselée à faire rêver.

Avec sa tignasse bouclée naturellement, Zendaya a révélé sa nouvelle tête. Plus courts que jamais, ses cheveux lui arrivent désormais aux épaules. Avec ce changement capillaire, elle semble légère.

Ces looks parisiens lui vont comme un gant!

• À lire aussi: 6 looks sexy et audacieux d'Hailey Bieber à la Paris Fashion Week

• À lire aussi: Camila Mendes et Sydney Sweeney révèlent leur popotin au grand jour sur Instagram

• À lire aussi: L'influenceuse Izzi Poopi flashe ses abdos à travers une robe à découpes dans un décor digne d’Halloween

À VOIR: Camila Cabello s'éclate en sous-vêtement de dentelle à Paris