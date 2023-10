[Vidéo] L’ex-candidate de téléréalité Khate Lessard met son couple à l’épreuve avec nous

Partager







La jeune femme trans qui a conquis le coeur des téléspectateurs québécois n’avait point trouvé sa personne lors de son périple à Occupation Double Afrique du Sud. À sa sortie de l’univers de la téléréalité, elle a trouvé celui qui fait battre son coeur, et ce, depuis maintenant 4 ans.

Après toutes ces années à vivre de folles aventures et à élever l’enfant de Fabrice ensemble, la vraie question va comme suit: Khate et Fabrice se connaissent-ils réellement? Ces derniers se sont prêtés au jeu du Couple Challenge pour découvrir si c’était bel et bien le cas!

Dans cet ultime défi relationnel, le duo énergique a été un livre ouvert, révélant des détails croustillants sur leur couple.

On découvre la commande très précise de Khate lorsqu’elle va à son restaurant fast-food préféré (et Fabrice la connaît par coeur, on craque!), on apprend qui prend le plus de place dans le lit et la paire dévoile le pire défaut de l’un et l’autre. Des flammèches sont au rendez-vous pour déterminer qui des deux est le plus jaloux...

Bonnes ou mauvaises réponses, les amoureux ont une complicité indéniable et ils sont adorables. Ils nous ont embarqués dans leur folie contagieuse lors de ce test enflammé.

Voyez leur chimie à l’œuvre dans cette capsule Couple Challenge avec Khate Lessard et Fabrice Gagnon Mckenzie ci-dessus!

